Pakt deze auto volgend jaar weer de Formule E-titel? - Autoblog.nl

DS Techeetah is helemaal klaar voor het seizoen van 2021.

Terwijl Mercedes in de Formule 1 heer en meester is lukte het de Duitsers niet om in hun debuutseizoen in de Formule E meteen de titel te pakken. Daar is DS Techeetah namelijk heer en meester. Dit seizoen grepen ze voor de tweede keer op rij de constructeurstitel en voor de derde keer op rij de rijderstitel. Zij zijn dus langzamerhand bezig het Mercedes van de Formule E te worden.

FE20

DS Techeetah kan daarom met vertrouwen het seizoen van 2021 tegemoetzien. Aanvankelijk zullen ze volgend jaar dezelfde auto inzetten als die van het huidige seizoen, de DS E-tense FE20. Dat is vanmiddag officieel bevestigd. Vanwege corona is deze optie toegestaan. De FE20 zal niet volledig identiek zijn aan de auto van het afgelopen seizoen, want de auto krijgt nieuwe software. Ook is de auto voorzien van een nieuwe livery, die je hier op de foto’s kunt zien. Het is nog steeds zwart en goud wat de klok slaat, dus de auto zal nog goed te herkennen zijn.

Rome

DS Techeetah ontwikkelt ook een auto met een compleet nieuwe aandrijflijn voor 2021, de DS E-tense FE21. Deze zal halverwege het seizoen debuteren tijdens de E-prix van Rome. Deze race is de vijfde van het seizoen en zal op 10 april verreden worden. Het seizoen zal 16 januari afgetrapt worden in Santiago. Het feit dat de Formule E nu de status van FIA World Championship heeft verleent het geheel nog wat extra allure.

Rijdersduo

Onder het motto ‘never change a winning team’, behoudt DS Techeetah hun rijdersduo, bestaande uit Antonio Felix da Costa en Jean-Eric Vergne. Aan hen zal het niet liggen. Da Costa is namelijk de regerend wereldkampioen, terwijl Vergne de voorgaande twee titels op zijn naam schreef. Dit seizoen moest hij overigens Stoffel Vandoorne voor zich dulden, die met één punt verschil de tweede plaats pakte. Desondanks verschijnt DS Techeetah in 2021 dus met twee kampioenen én een kampioensauto aan de start.