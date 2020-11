Hybrides gooien geen hoge ogen bij NCAP-test - Autoblog.nl

De auto’s kwamen wel nog volledig intact uit de test.

Bij het horen van de letters NCAP denk je waarschijnlijk aan Euro NCAP. Deze organisatie houdt zich vooral bezig met auto’s de muur in rammen. Afhankelijk van de toestand van de auto en de dienstdoende dummies krijgt een auto vervolgens nul tot vijf sterren. Naast Euro NCAP zijn er ook nog diverse andere NCAP’s – zoals Global NCAP – die een ander werkterrein hebben. Ze hebben echter een en hetzelfde doel: inzichtelijk maken hoe veilig een auto is.

Green NCAP

Sinds vorig jaar is er ook nog een ander soort NCAP, namelijk Green NCAP. Dit is evenals Euro NCAP een organisatie die samenwerkt met Europese overheden. Green NCAP deelt alleen geen gele sterren uit, maar groene sterren. Die moeten inzicht geven in de ‘groenheid’ van de auto. Dat is geen gek idee, aangezien dat niet altijd even duidelijk is.

Rating Green NCAP

Green NCAP bestaat nog niet lang maar ze hebben al een beginnetje gemaakt. Er zijn nu 24 auto’s getest. Voordat we naar de resultaten gaan is het wellicht goed om eerst te weten hoe de rating tot stand komt. Het idee is hetzelfde als bij Euro NCAP: de schaal loopt van nul tot vijf sterren. Om de rating iets preciezer te maken worden er ook halve sterren uitgedeeld. Bij de beoordeling wordt er gekeken hoe efficient de auto met zijn energie omgaat, wat de auto uitstoot qua broeikasgassen en hoe schoon de lucht is die de auto uitstoot.

EV’s

Bij de 24 geteste auto’s zaten twee EV’s. Niet geheel verrassend zijn dat ook meteen de best scorende auto’s. Zowel de Hyundai Kona Electric als de Renault Zoe krijgen vijf sterren. Deze auto’s zijn dus zo groen als gras volgens deze rating. Goed om te weten: de beoordeling wordt jaarlijks aangepast, aangezien de ontwikkelingen nogal hard gaan. Het zou dus goed kunnen dat de EV’s van nu over een paar jaar geen vijf sterren meer scoren. Het is de bedoeling dat straks ook de productie en de energiebron wordt meegenomen in de beoordeling. Dan krijgen we pas echt het complete plaatje te zien.

Hybrides

Aan PHEV’s is Green NCAP nog niet toegekomen, maar ze hebben al wel twee normale hybrides aan een test onderworpen. De eerste was de Toyota C-HR Hybrid, die drieëneenhalve ster scoorde. De tweede was de Honda CR-V Hybrid, die niet verder kwam dan tweeëneenhalve ster. Dat is geen indrukwekkende score aangezien veel non-hybrides, waaronder de Mercedes C220d en de Renault Captur 1.3 TCE, drie sterren in de wacht sleepten.

Laagste score

De laagst scorende auto was voor de Kia Sportage 1.6 CRDI. Die mocht naar huis met anderhalve ster. De combinatie SUV en diesel wordt niet beloond met een hoge score. Dat geldt evenmin voor aardgas: de A4 g-tron kreeg maar twee sterren toebedeeld.

Maatstaf

Om echte conclusies te trekken zijn er nog te weinig auto’s getest. Daarvoor moeten we Green NCAP dus nog wat meer tijd geven. Wellicht kan de rating van Green NCAP tegen die tijd een bruikbare maatstaf worden, zoals de Euro NCAP dat nu is voor veiligheid. Dat geldt zeker als straks ook zaken als het productieproces daarin meegenomen worden.

Voor de geïnteresseerden: alle resultaten zijn te bekijken op de website van Green NCAP.