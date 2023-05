Gruwel: ook de 5 Serie had bijna enorme nieren

Gelukkig worden er ook nog goede keuzes gemaakt op de designafdeling van BMW.

Zowel de BMW i4 als de i7 en de iX lijden aan de veelbesproken nieraandoening waar moderne BMW’s door geplaagd worden. Dat deed het ergste vrezen voor de i5 c.q. de nieuwe 5 Serie. Toch heeft deze redelijk normale nieren gekregen. Ze zijn ietsje groter (zoals bleek uit de vergelijking), maar het valt allemaal reuze mee.

Toch heeft BMW de grote nieren wél uitgeprobeerd op de 5 Serie. Dat blijkt uit een interview met Adrian van Hooydonk. In een vroeg stadium van het designproces hadden ze de nieuwe Fünfer verticale nieren gegeven, maar na overleg hebben ze daar toch vanaf gezien.

De grote nieren gingen in de prullenbak omdat de 5 Serie dan hondslelijk zou worden teveel op zijn grote broer zou gaan lijken. “Zelfs met andere koplampen begint het dan heel snel tegen de 7 Serie aan te kruipen,” zo legt Adrian van Hooydonk uit.

In tegenstelling tot de concurrent uit Stuttgart wil BMW dus heel bewust onderscheid maken tussen hun hogere middenklasse sedan en hun topsedan. In die missie zijn ze zeker geslaagd. Of je de nieuwe 5 Serie nu mooi vindt of niet, hij oogt een stuk sportiever dan de 7 Serie.

Daarbij speelt de grille dus een belangrijke rol. Van Hooydonk legt uit dat een horizontale grille voor een sportieve uitstraling zorgt, terwijl een verticale grille meer statig oogt. Dat klinkt logisch. Het roept wel de vraag op: waarom hebben de M3 en M4 dan een verticale grille gekregen…?

Via: Road & Track