5,22 meter en 1.998cc cilinderinhoud: kan dat?

Een limo van 5,22 meter met een kleine 2 liter onder de kap. Het kan gewoon in 2023.

Vaak hebben we het over grote motoren over heel krachtige motoren. Maar dat hoeft dus niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Als je een enorme limousine hebt, dan is een grote, relaxte motor met superveel cilinders een traktatie voor de zintuigen. Vermogen is dan van ondergeschikt belang, eigenlijk.

Er is namelijk meer rust en je voelt de motor relaxed zijn werk doen. Ja, een elektromotor is nog stiller, maar dat is hetzelfde als met een horologe. Een Apple Watch is beter dan een Audemars Piguet, maar die laatste verzamelen mensen wel en die eerste is een wegwerpartikel.

Enfin, een veel te lange intro voor een nog langere auto! Het gaat om de vernieuwde Cadillac CT6. Een auto die wij ooit ook in Nederland hebben gehad. Sterker nog, Wouter heeft er mee kunnen boenderen en was destijds best onder de indruk.

De auto is in Nederland op dit moment niet meer leverbaar, maar nog wel op andere markten, zoals China. En zoals zo vaak is het een auto die hier in Nederland verkocht moet worden.

5,22 meter lang (maar dat raadde je al)

De CT6 staat op achterwielaangedreven platform en is dus voor @jaapiyo helemaal premium. Op de foto’s lijkt het een vrij normale sedan te zijn, maar het apparaat is echt enorm.

De lengte is 5,22 meter, de hoogte 1,47 meter, de breedte is 1,89 meter en de wielbasis bedraagt maar liefst 3,11 meter! Even ter referentie, de nieuwe BMW 5 Serie is 5,07 meter en dat vonden wij al te lang. De CT6 is een dus echt een klasse groter.

Je verwacht dan een enorme V8 of op zijn minst een lekkere zescilinder. Maar nee, er is een piepkleine 2.0 viercilinder. In dit geval levert de motor een bescheiden 233 pk. Deze heeft uiteraard een turbo om zo voldoende vermogen te leveren.

Zoals iedereen weet is de powerband bij een kleine motor met weinig cilinders vrij klein, dus is er een tientraps automaat om te zorgen dat de motor telkens in het goede toerengebied staat.

Vernieuwde Cadillac CT6 Schappelijk geprijsd

Net als in Nederland is men in China meer gesteld op gadgets, uitstraling en uitrusting dan vermogen (in beide gevallen door overheidsingrepen). Items als een 33 inch touchscreen, super cruis, Magnetic Ride Control en dergelijke zijn allemaal aanwezig, afhankelijk welke uitvoering je koest uiteraard.

De instapper heb je voor 47.500 euro en de duurste gaat je 62.000 euro kosten (omgerekend uiteraard). Natuurlijk komt er in Nederland nog een flinke taks overheen, maar dan nog.

We weten dat Cadillac op dit moment net zo populair is als van de gele Livestrong-bandjes, maar kom op jongens: dit moet toch scoren in Europa? Lekker ruim, veel tech aan boord en een bescheiden motor.

Wat wil je nog meer? Oh, een crossover? Die hebben ze vandaag ook onthuld. Ze noemen het de Cadillac GT4, het is de zoveelste crossover van General Motors en dit zijn de afbeeldingen ervan:

En check hieronder wat @wouter van de Cadillac CT6 vindt:

Meer lezen? Dit zijn 13 coole en onbekende limousines!