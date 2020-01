Audi Q8 zwaar beschadigd na mogelijke brandstichting

Daar gaat je Audi van dik 165.000 euro.





De brandweer in Apeldoorn was gisteravond druk met het bestrijden van een autobrand aan de Malkenschoten in de Gelderse plaats. Omstreeks 21:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd over het feit. Het bleek om een prijzige Audi Q8 50 TDI te gaan.

De voorkant van de SUV stond in lichterlaaie. De brandweer kon voorkomen dat het complete voertuig afbrandde, maar met een motor waar niets meer van over is lijkt het een gevalletje total loss.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer sluit brandstichting niet uit. Sterker nog: het is wel heel erg toevallig dat exact een maand geleden een Porsche Cayenne Coupé in nota bene dezelfde straat in vlammen opging. Die brand zal ongetwijfeld meegenomen worden in het onderzoek naar dit incident. Of zou het een persoonlijke vendetta tegen de ‘SUV Coupé’ als auto zijn?

De Q8 in kwestie had een nieuwwaarde van 167.279 euro. De 50 TDI is één van de prettigste motorvarianten voor de Q8. Een lekkere 3.0 V6 dieselmotor stoot er 286 pk en 600 Nm koppel uit. Voor de eigenaar is het verzekeringswerk: deze persoon zal op zoek moeten gaan naar andere vervoer.

Fotocredit: persbureau Heitink