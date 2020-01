Fisker Ocean is officieel goedkoper dan een Model 3

Gaat het lanceren van een elektrische crossover dan wel een wereldwijd succes worden?





Henrik Fisker is terug en heeft op de Consumer Electronics Show in Las Vegas het financiële plaatje van de Ocean uit de doeken gedaan.

De Fisker Ocean moet je niet verwarren met de auto’s van dat andere merk: Karma Automotive. Henrik Fisker is al jaren niet meer betrokken bij zijn vorige autobedrijf en maakt een nieuwe start. De Ocean behoort tot één van de eerste modellen van dit nieuwe merk. Fisker spreekt er in elk geval een veel groter publiek mee aan in vergelijking met de Karma in 2012, wat een vrij dure hybride GT was. Over de prijs van de Ocean straks meer.

Want wat is de Ocean eigenlijk? Het is een volledige elektrische auto met dual-motoren en vierwielaandrijving. Volgens het nieuwe merk ligt de actieradius tussen de 400 en 480 kilometer. Een optionele aandachtstrekker is het het dak, dat kan bestaan uit zonnepanelen.

Op CES heeft Fisker de prijzen bekendgemaakt en de orderboeken officieel geopend. De MSRP-prijs in de Verenigde Staten bedraagt 37.499 dollar. Inclusief de Amerikaanse korting op aanschaf voor EV’s komt het eindbedrag uit op 29.999 dollar. Ter vergelijking: een Tesla Model 3 Standard Range Plus kost met diezelfde voordeeltjes op 33.690 dollar in de VS. Lease is ook mogelijk. Een Fisker Ocean staat voor 379 dollar per maand op de stoep met een aanbetaling van 2.999 dollar.

Een order plaatsen voor de Fisker Ocean kan via de website of via de app van het merk. Het automerk vraagt een aanbetaling van 250 dollar. Minus 25 dollar transactiekosten is de aanbetaling terug te krijgen, mocht je de order willen annuleren.

De Ocean moet eind 2021 in productie gaan, met de eerste leveringen in 2022. In een later stadium komt er ook een performance model. Het is nu afwachten of Henrik Fisker deze nieuwe belofte kan waarmaken.