Porsche in Apeldoorn brandt tot op de dorpels af

Zonde, zonde, zonde.

Het zijn van die dingen waarvan je niet hoopt dat ze je auto overkomen: diefstal of brandschade. Of in het geval van de beruchte Audi RS6 DTM, allebei. Vandaag geb keurde het in Apeldoorn. Bij een huis aan de Malkenschoten vatte een Porsche vlam.

Op het terrein van het betreffende huis brandde de Porsche Cayenne Coupé compleet uit. Naar verluidt stond de auto van de buurman er ook, maar liep deze enkel schade op. De bewoners ontdekten de brand rond een uurtje of half drie. De brandweer werd direct gealarmeerd en was snel ter plekke, maar het mocht niet meer baten. De auto was bijna uitgebrand.

De reden van de brand, is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting zeker niet uit. In de buurt van de locatie is er materiaal aangetroffen waarmee de brand aangestoken kan zijn. Het wordt nu onderzocht wat de ware oorzaak is. Uiteraard is de politie ook op zoek naar ooggetuigen en camerabeelden.