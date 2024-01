Wouter en Martijn spotten megaveel prototypes

Spyhots galore! Wouter en Martijn zijn druk aan de slag!

Het olijke Duo Wouter en Martijn is weer op pad. Altijd zijn deze twee heren voor jou in de weer om hele toffe auto’s te testen. Iemand moet het doen en zij hebben zich voor het goede doel opgeofferd om voor jouw video’s te maken die je gratis en voor niets kunt bekijken! Hoe tof is dat?

Op dit moment zijn de twee in het hoge noorden van deze planeet. Dermate hoog dat het een ideaal gebied is om auto’s te testen. Prototypes, voorserie auto’s: de fabrikanten doen hier hun testrondjes met de wagens die jij overmorgen (of de dag erna) kunt kopen.

Nu is het aantal hotels in de buurt van de poolcirkel ook een stuk kleiner dan in Amsterdam, waar eigenlijk elk adres op een bepaalde manier geschikt is om te pitten. Deze hotelschaarste resulteerde erin dat Wouter en Martijn in het hol van de leeuw terecht kwamen. Waarschijnlijk had hoofdredacteur @michaelras de tickets en overnachtingen geboekt, zodat wij er nog een artikeltje van kunnen maken en warempel, dat is gelukt! We nemen de spyshots even met je door.

Mercedes-Benz G-Klasse Mopf

Er staat een facelift op stapel voor de Mercedes-Benz G-Klasse. Een tijdje terug kwamen wij gefacelifte G-Klasse al tegen op de Autobahn. Dat was nog een normale uitvoering (die je echt nooit ziet) en Wouter en Martijn kwamen deze G63 tegen. Gezien de bumpers, wielen en dergelijke moet dit wel een G63 zijn. De G500 krijgt – met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid – een zes-in-lijn onder de kap. De G63 behoudt de V8 nog eventjes.

Mercedes-AMG CLE53 (of CLE63)

De Mercedes-AMG CLE is inmiddels onthuld. De versie die Wouter en Martijn tegenkwamen is 100% een AMG-derivaat. Wouter dacht aan een CLE53, ondergetekende aan een CLE63. Wouter heeft ‘m in het echt gezien dus hij wint. Op dit moment is er alleen een CLE200 en CLE300 waar je niet heel erg heet van wordt. Dus de AMG-derivaten zullen wel de handen op elkaar krijgen.

Audi RS3 Limousine facelift

Onlangs is de Volkswagen Golf 8 nét gefacelift, de introductie hebben we net achter de rug. Dit betekent dat alle neefjes, nichtjes, broertjes en zusjes van de Golf óók een opfrisbeurt gaan krijgen.

Bij Audi staat de A3 facelift op de planning en we wisten dat de S3 min of meer tegelijkertijd onthuld gaat worden. Goed nieuws voor vijfclinder-fetisjisten: de RS3 keert terug! Dit is de Amerikaanse uitvoering, aan de lampen te zien. Dus ondanks dat we alle diersoorten proberen te redden, mogen we nog eventjes van zo’n roffel genieten.

Porsche Boxster EV

Alle Porsches op de 911 worden elektrisch. Dat is eigenlijk een beetje de strekking. Daarom is de nieuwe Panamera een doorontwikkeling van het huidige model, in plaats van een nieuwe. De 718 kan niet nog vaker opgefrist worden, dus kijken we reikhalzend uit naar het nieuwe model. En er is goed nieuws: het motorgeluid is fraaier dan voorheen, want de viercilinder boxermotor is komen te vervallen voor een elektromotor. Zonder gekheid, dit gaat de EV worden voor mensen die van autorijden houden. We zijn dan ook heel erg benieuwd!