Audi R8 met kaarsen in Amsterdam roept alleen maar vragen op

Romantisch diner voor twee, in een Audi R8 in Amsterdam.

Wat is hier toch weer aan de hand? Ja, die vraag hadden we ook. In Amsterdam staat momenteel een rode Audi R8 met Duits kenteken geparkeerd. De situatie is nogal bijzonder. Foto’s op sociale media laten zien dat het een rotzooi is in de auto.

Dat niet alleen. De raam aan de bestuurderskant is open. In het interieur zijn meerdere kaarsen te vinden en het open raam is volgepropt met karton. Het lijkt op een poging tot brandstichting, waarbij de pyromaan zijn aansteker is vergeten. De kaarsen op de vloermatten zijn al wel ontstoken geweest. Op de vloermatten ligt kaarsvet en diverse lonten zijn niet meer nieuw. De schade lijkt echter mee te vallen.

De rode Audi R8 in Amsterdam lijkt op een facelift met de 4.2 FSI V8 aan boord. Je herkent de facelift een ronde ovale uitlaten, voorheen enkel verkrijgbaar op de V10. Ook zijn de achterlichten met de facelift anders. Verder heeft de V10-variant een badge boven de voorste wielen, dat heeft dit exemplaar niet. Naast het karton zijn Pink Floyd stickers op de R8 een andere bijzonder kenmerk van het ding.

Het is niet dat de Audi al voor een langere periode is achtergelaten. Dezelfde R8 werd namelijk een paar dagen geleden op een andere plek gespot in Amsterdam. Ook toen was het interieur een zwijnenstal, alsof iemand woont in het ding. Nu is de huizenmarkt bijzonder krap in Amsterdam, maar niet krapper dan het interieur van een Audi R8. De stoel vlak klappen om bijvoorbeeld een dutje te doen is er niet bij.

Een gevalletje wie het weet mag het zeggen. Zelfs voor een stad als Amsterdam is dit een raar verhaal. Nu maar hopen dat de potentiële pyromaan niet een aansteker of lucifer gevonden heeft in de tussentijd. Want de R8 in deze staat gaat vroeg of laat voor problemen zorgen.

Via de Hart voor Auto’s – Carparazzi Facebook groep