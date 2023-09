Opvolger Audi R8 komt er dan eindelijk toch!

Er is goed nieuws voor liefhebbers van supercars met een ingetogen uitstraling, want er is een opvolger voor de Audi R8 in de maak.

De Audi R8 is een bijzonder fenomeen. Een ware supercar. De auto werd in 2007 aan het gamma toegevoegd om de Audi-range een beetje sex-appael te geven. Audi probeerde definitief door te dringen tot het premium-segment met een hele riks nieuwe voertuigen (A5, Q5, Q7 onder andere) en met de R8 konden ze de aandacht op zich vestigen.

De tweede generatie loopt nu op zijn laatste benen en over de opvolger is nog veel onduidelijk. Of beter gezegd: het is onduidelijk of er wel of niet een opvolger komt. Het zustermodel van de R8, de Huracán van Lamborghini krijgt wél een opvolger, compleet met dikke verbrandingsmotor en elektromotor ter compensatie. Die auto zal zijn basis niet delen met de R8, zoals met de Huracán en – daarvoor de Gallardo – het geval was.

Opvolger Audi R8

Er gingen verhalen over een elektrische opvolger, maar die verdwenen net zo snel als ze kwamen. Maar nu keren ze terug, hardnekkiger dan ooit. Het gaat om het Britse Autocar dat bevestigt dat Audi een platform aan het ontwikkelen is, speciaal bedoeld voor een sportwagen die in lage aantallen gebouwd moet gaan worden. Dat klinkt als een Audi R8, nietwaar?

Volgens Audi Sport-baas Oliver Hofmann is kunnen ze gebruik maken van onderdelen van de diverse platforms die Audi gebruikt voor zichzelf, in combinatie met Volkswagen of juist met Porsche. Dus de nieuwe R8 zou in technisch opzicht een ratjetoe kunnen zijn van de MEB-, PPE- en SSP-bodemsecties.

1.700 pk

Met name die laatste is interessant, want de SSP0architectuur is goed voor vermogens tot 1.700 pk, aldus Volkswagen CEO Oliver Blume. In dat opzicht is het vrij logisch om te denken aan een hypercar. Voor de nieuwe Audi RS6 lijkt het een beetje overkill te zijn.

Het idee van een elektrische Audi R8 is zeker niet nieuw. Al met de eerste generatie (boven) speelde Audi met het idee. De tweede generatie (onder) was heel erg dichtbij het productiestadium.

Volgens Audi-insiders zal de Audi R8 opvolger wederom een tweezitter worden. Uiteraard zal Audi de link liggen met de circuit-auto’s. Oh, en het vermogen zou hoger zijn dan al het andere dat we in de klasse gezien hebben. Op zich klinkt dat heel erg tof, alhoewel dat laatste misschien iets té spannend is. Elektrische auto’s hebben veel dingen nodig, maar niet zozeer nóg meer vermogen. De eerste Audi R8 was ook niet de sterkste supercar ooit, maar maakte indruk door zijn gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en fabeltastische handling.

Eerst eventjes de volumemodellen.

Waarom moeten we er dan eigenlijk zo lang op wachten als Audi al jaren op een elektrische Audi R8-opvolger aan het broeden is? Je zou het niet zeggen, maar Audi heeft op dit moment niet een enorm groot elektrisch modelgamma. De Q4 e-tron is een succes, maar de Q8 e-tron (voorheen e-tron) is al wat ouder en de e-tron GT is supergaaf, maar niet echt goed voor grote aantallen.

Waar concurrenten als BMW en Mercedes-Benz een behoorlijk volwaardig elektrisch modelgamma hebben, zijn er bij Audi dus nog wat gaten. Die dienen eerst opgevuld te gaan worden, alvorens ze een supercar lanceren. Dat is meer iets voor Alfa Romeo, dat onlangs de 33 Stradale onthulde. De komende 2 jaar komen er 20 elektrische Audi-modellen, om zo weer orde op zaken te stellen. Daarna zou het een perfect moment zijn om de opvolger van de Audi R8 te introduceren, nietwaar?

Hoe tof een elektrische Audi R8 opvolger ook zijn, we gaan de V10 wel missen:

