Grote Italiaanse tankstations gaan vanavond dicht

Ondanks dat het (nog) niet verplicht is om te sluiten, zien de eigenaren er geen heil meer in.

In Italië zijn de effecten van het coronavirus duidelijk te zien. We doelen nu niet op de medische effecten, maar welke invloed het heeft op de samenleving aldaar. Een auto-gerelateerd issue is het feit dat in Italië de tankstations dreigen te gaan sluiten.

Proces

Sterker nog, dat wordt nu al in gang gezet. Volgens Reuters is dat proces nu bezig. De nieuwsorganisatie heeft dat vanuit de brandstofsector vernoemen. Dat gaat al heel erg snel, want vanaf woensdag worden de eerste pompstations gesloten.

De sluiting van de Italiaanse tankstations zal wel heel geleidelijk gaan. Volgens de bedrijven is het niet meer rendabel om de pompstations open te houden. Er zijn veel te weinig klanten. Daarnaast is het heel erg lastig om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te kunnen garanderen.

Snelweg

Als eerste worden de grote tankstations in Italië gesloten. Dat zijn dus alle enorme pompstations aan de Autostrada’s. Dat gaat vanaf vanavond gebeuren. Later zullen er telkens meer pompstations gaan sluiten. De grote dus eerst, vervolgens de kleinere benzinestations. De benzinepomp in de buurt zal het langste open blijven.

Nog even open

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Italiaanse tankstations nog gewoon nog even open zouden blijven. Ondanks de verscherpte maatregelen, is het namelijk niet verplicht om de tankstations in Italië te sluiten. Datzelfde geldt voor autogarages. Deze blijven vooralsnog wel open in Italië.

Total in Frankrijk

Ander tankstation nieuws vanwege het Coronavirus komt uit Frankrijk. Daar heft Total besloten om 50.000.000 euro vrij te houden om de brandstofkosten voor medisch personeel te kunnen vergoeden, aldus Petrol Plaza.

Met dank aan Koos voor de tip!