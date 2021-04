Meer vermogen vermogen voor de R8 RWD - Autoblog.nl

Nee, niet praktischer, maar puristischer. Meer vermogen voor de R8 RWD. Nog meer atmosferische pk’s. Njam!

Het zal ome @jaapiyo en alle BMW-adepten geen plezier doen dat hun eens zo puristische nu merk geen puristische auto’s meer bouwt. Turbootjes, voorwielaandrijving, driecilinders, ‘bijzondere’ styling, automaatjes: wat de klant wil is duidelijk iets anders dan dat wat de purist wil. Gek genoeg heeft Audi dan nog wél een puritische auto in de showroom staan.

Meer vermogen Audi R8 RWD

Het gaat om de Audi R8 RWD. Dat is namelijk een supercar met enkel achterwielaandrijving en een atmosferische tiencilinder. Met 540 pk en 540 Nm heb je in principe meer dan voldoende vermogen en koppel. Meer vermogen uit de V10 kan wel, maar dan zit je automatisch vast aan vierwielaandrijving van de Audi R8 quattro. Tot nu! Want jazeker, eindelijk krijgt de puristische versie van de R8 een paar paardjes extra.

Het gaat in elk geval om de R8 RWD V10 die in de VS geleverd wordt. Net als de onze had de achterwielaangedreven versie daarvan 540 pk. Het nieuwe vermogen is volgens de Amerikaanse Audi site is 570 pk bij 8.100 toeren. Het maximale draaimoment bedraagt 560 Nm bij 6.300 toeren. De oplettende lezer zal meteen doorhebben dat de motor nu gelijk is aan de reguliere R8 V10 quattro. Wat het doet met de prestaties wordt niet vermeld.











Sportuitlaat

De huidige 540 pk sterke versie gaat al in 3,7 seconden en haalt een topsnelheid van 318 km/u in Spyder vorm. Juist: dat zijn de cijfers voor de langzaamste Audi R8 van het moment. Verder zijn een sportuitlaat-systeem en ‘Dynamic Package’ nu standaard. Nogmaals, dat geldt voor de Amerikaanse uitvoeringen.





Het is overigens nog steeds niet de sterkste Audi R8, dat is en blijft de Performance met een maximum vermogen van 620 pk en 580 Nm.

Of de Europese Audi R8 RWD nu ook 570 pk krijgt en of deze dan ook in Nederland leverbaar wordt, dat is nu nog niet bekend. We hebben de vraag aan de importeur gesteld en houden je op de hoogte zodra we meer weten.