Audi R8 LMS GT2 voor het eerst in een kleurtje te bestellen - Autoblog.nl

Ziet er best vet uit zo, zonder sponsorstickers. Jammer dat je geen kenteken op een Audi R8 LMS GT2 kunt plakken.

Als jij een (privé) raceteam hebt, kun je bij diverse autofabrikanten aankloppen om een kant en klare raceauto te bestellen. Audi is zo’n merk, dat onder andere de R8 LMS GT2 in het gamma heeft. Het model is meteen klaar om deel te nemen aan officiële races. De Duitse autofabrikant komt nu met een leuke update voor de raceauto.

Audi introduceert de Exclusive Color Edition van de R8 LMS GT2. Voor het eerst kunnen klanten kiezen uit een reeks opvallende kleuren voor de racer. Man kan kiezen uit zes tinten. Het verhoogt in elk geval de individualiteit in het raceveld. Dit zijn de kleuren:

Kyalami green

Misano red

Nogaro blue

Sebring black

Tactical green

Vegas yellow

Het automerk bouwt de Color Edition naast de reguliere R8 LMS GT2. De kleur wordt gespoten op de carbon body van de auto. Dat is best uniek, want de meeste raceauto’s met een kleur zijn voorzien van een livery in plaats van gespoten lak. Toch zal je op televisie tijdens een race heel goed moeten kijken om het verschil te kunnen zien. De GT2 is de krachtigste raceauto binnen de serie van de R8. De 5.2-liter V10 levert maar liefst 640 pk. Prijzen voor de R8 LMS GT2 Color Edition beginnen bij 349.000 euro exclusief belastingen.