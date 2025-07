Van deze Audi ga je geen tweede vinden op Marktplaats

Een exclusieve supercar rijden met een origineel karakter? We got you fam met deze R8 ABT Final Edition op Marktplaats.

Wil je een Audi rijden, maar hij moet er toch een beetje leuker uitzien dan het exemplaar van de buurman. En ben je er gesteld op de garantie dan kun je bij ABT Sportsline aankloppen. De huistuiner werkt samen met de Duitse autofabrikant uit Ingolstadt, waardoor je naar hartelust de catalogus kunt stukslaan op je auto met vier ringen.

R8 ABT Final Edition op Marktplaats

Naast losse items heeft ABT ook geregeld een speciaaltje. Zo geregeld dat het soms wat minder speciaal aanvoelt. Maar dat mag de pret niet drukken. Feit is dat er van deze Audi geen tweede op Marktplaats te vinden is. Dit is een Audi R8 ABT Final Edition. Er zijn er slechts 8 gemaakt en eentje staat te koop op onze favoriete okkaziesite.

De tweede generatie R8 is qua ontwerp al meer dan 10 jaar oud. Maar Audi heeft er slim aan gedaan om te kiezen voor een hoekig design. Zo oogt dit model anno 2025 nog steeds kakelvers. Dit exemplaar is overigens acht jaar oud, want de blauwe vinvis stamt uit 2017.

De tuning is wat smaakgevoelig. De bodykit bijvoorbeeld, met de vier stortkokers. Het moet wel je ding zijn. Maar met 8 andere Final Editions is de kans klein dat je een zelfde exemplaar tegenkomt bij de gebruikelijke auto’s en koffie. Enige voorzichtigheid is wel geboden. Die carbon splitters aan de voorzijde rij je eenvoudig bij de eerste beste drempel kapot. Opletten dus. Naast de bodykit herken je deze ABT aan zijn 20 inch gesmeden wielen.

Het voordeel van de Audi-badge is dat je geen Lamborghini money hoeft te betalen om in deze supercar te rijden. Dat maakt ‘m niet goedkoop, dat zeker niet. De verkopende partij vangt vraag drie ton voor de R8 ABT Final Edition. Maar je hebt dan wel de originaliteitsprijs te pakken, want er zijn slechts zeven anderen.