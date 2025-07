Milieugroep: ”2035-norm levert 100.000+ banen én miljarden euro’s op voor Europa”

Maar klopt dat wel?

Daar zijn ze weer: de ”onderzoekers” van milieugroep Transport & Environment. Na het ophemelen van EV-uitstoot, het zwartmaken van synthetische brandstof en aanpakken van autobesitas pleit T&E nu voor het handhaven van de productiestop van nieuwe benzine- en dieselauto’s na 2035 in Europa.

Transport & Environment heeft onderzoek gedaan naar de impact van de EU-doelstelling van 2035 én onderzoek gedaan naar de impact van ”nieuw industriebeleid om de binnenlandse productie van elektrische voertuigen te stimuleren”. Lees de China-manier. Of zoals T&E het verwoord: ”productiesteun voor EV-batterijen in zowel EU- als nationale financieringsstromen, naast prikkels om in de EU geproduceerde onderdelen en materialen in te kopen”.

Resultaat: straatfeest!

De conclusie luidt als volgt: ”de Europese auto-industrie zou weer 16,8 miljoen auto’s per jaar kunnen produceren – gelijk aan het piekniveau na de crisis van 2008 – als de EU haar doelstelling voor schone auto’s voor 2035 handhaaft en het industriële en vraagbeleid versterkt.” De Europese economie zou tegen 2035 met 11% toenemen ten opzichte van nu, wat de laadsector bijvoorbeeld al € 79 miljard kan opleveren tegen 2035.

De werkgelegenheid in de auto-industrie zou op hetzelfde niveau blijven, maar de banen veranderen wel. Er komen meer dan 100.000 banen bij in de batterijproductie tegen 2030 en in de laadsector zelfs 120.000 tot aan 2035. Daarmee produceren we geen 187 gigawattuur aan batterijen meer per jaar, maar 900 GWh.

Wat als de 2035-regel niet doorgaat?

Donkere wolken pakken zich samen boven Europa als er niet naar T&E wordt geluisterd. De autosector gaat € 90 miljard verliezen tegen 2035. Twee derde van de geplande investeringen in batterijen in de EU zou verloren kunnen gaan, terwijl de laadindustrie de komende tien jaar € 120 miljard aan inkomsten misloopt. Daarnaast gaan er ”tot wel één miljoen banen verloren ten opzichte van nu”.

Julia Poliscanova van T&E vat het onderzoek samen: ”Het succes van Europa hangt af van de weg die EU-politici vandaag inslaan. Het vasthouden aan de doelstelling van nulemissie in 2035 in combinatie met het aannemen van een sterk industrieel en vraaggericht beleid is de beste kans voor de EU om terug te keren naar een hogere autoproductie, het werkgelegenheidsniveau te behouden en de economische waarde van de auto-industrie te vergroten.”

Klopt dit wel?

T&E schetst een potentiële win-winsituatie. De uitstoot van de auto-industrie keldert fors én er wordt ook nog eens meer geld aan verdiend. Maar is dat wel zo? T&E noemt zichzelf bijvoorbeeld ”de belangrijkste pleitbezorger voor schoon transport en schone energie”. Klinkt niet als een objectieve partij in deze kwestie.

Ook de beoordelaars van het onderzoek hebben een mening over dit onderwerp. De resultaten zijn gecheckt door E-Mobility Europe (ook EV-pleitbezorger), Recharge (Europese branchevereniging voor geavanceerde oplaadbare batterijen en lithiumbatterijen) en ChargeUp Europe ( branchevereniging voor de sector van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s). Natuurlijk zijn zij het eens met onderzoeksresultaten die EV’s steunen, ook al zijn de uitkomsten met ‘als’ en ‘zou’ aan elkaar vastgelijmd.

Kortom, het is leuk om met cijfers te goochelen, maar je hebt er vrij weinig aan als je niet alle factoren meeneemt. Denk bijvoorbeeld eens aan de EV-verkoop. Ja, T&E beschrijft subsidiering, maar wil dat zeggen dat iedereen massaal elektrische auto’s gaat kopen? Het verhaal over de batterijproductie in Europa is ook een leuke, maar weet je nog hoe het met Northvolt is afgelopen?