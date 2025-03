Wat klopt er niet aan deze Audi TT?

We hebben er weer eentje gevonden hoor!

Vorige week schreven over een mogelijke nieuwe sportwagen van Audi die geïnspireerd is op de originele TT. Dat is ten slotte een designicoon. Een Nederlander heeft echter al het heft in eigen handen genomen en zelf een moderne versie gemaakt van de eerste generatie TT. Die auto staat nu op Marktplaats.

Iemand heeft de oer-TT eigenhandig een facelift gegeven door de neus van de laatste generatie TT te monteren. Zulke make-overs zijn inmiddels een bekend fenomeen, maar we zien het vooral bij Mercedes S- en G-Klasses. Op een TT hebben we dit nog niet eerder gezien.

Met zijn scherpe hoeken heeft de derde generatie TT een hele andere designtaal dan de eerste. Dat kan alleen maar verkeerd uitpakken, zou je denken. Toch past de nieuwe neus verbazingwekkend goed. De lijnen op de motorkap sluiten naadloos aan op de koplampen. Ook sluit de voorbumper gewoon mooi aan op de wielkasten. Alsof het allemaal zo ontworpen is…

Helaas blijft de facelift beperkt tot de neus. De achterkant van de nieuwe TT op de oude monteren was kennelijk een brug te ver. Dat is toch wel jammer, want dan had deze auto er gewoon modern uitgezien. Hoe tijdloos een design ook is, het zijn toch altijd de koplampen en achterlichten die de leeftijd verraden.

De auto is nog wel voorzien van nieuwe 5-spaaks velgen, maar verder lijkt ‘ie volledig standaard. Er zijn ook geen pogingen gedaan om het interieur te moderniseren. Motorisch is het gewoon de 1.8 Turbo, die goed is voor 180 pk.

We zijn normaliter geen fan van auto’s die zich anders proberen voor te doen, maar dit is stiekem wel een grappig project. Nu nog iemand zien te vinden die er ook een passende achterkant bij kan knutselen. We zouden zeggen: doe een bod op Marktplaats en maak er wat moois van.

Met dank aan Daan voor de tip!