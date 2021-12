Audi R8 RWD rijtest en video – driften!

Drie letters maken het grote verschil. We vlogen naar het zonnige Gran Canaria om de leukste R8 door het testprogramma te trekken.

De liefde voor de Audi R8 zit er al een tijd. Het is zo’n auto waar zelfs verstokte BMW liefhebbers bewondering voor hebben of niet soms? Het is gaaf dat Audi het heeft aangedurfd om de R8 op de markt te brengen. Geholpen door de acquisitie van Lamborghini kregen ze de beschikking over supercar technologie, maar ook de verplichting om er iets van te maken. Met de eerste generatie Audi R8 zetten ze een echte halocar in de showrooms.

De tweede generatie was minder een schok, minder sensationeel dan de eerste generatie Audi R8 kon zijn. Vorm, concept, aandrijflijn, alles bouwde voort op wat er al was. Niet dat het slecht was, maar je “eerste keer” is vaak net wat bijzonderder. En natuurlijk is de tweede generatie R8 beter dan zijn voorganger. Sneller, zuiniger, veiliger, mooier uitgerust, you name it.

Helaas ook saaier, want Audi wilde dat de R8 méér quattro werd. De vierwielaandrijving kreeg meer intelligentie, maar net als bij mensen betekent dat niet automatisch dat ze ook leuker worden. Er kon meer kracht naar de voorwielen worden gestuurd. Supersnel, efficiënt en ook wel veilig, maar het leuke giftige randje was er wel een beetje vanaf. Minder R8’s die een sloot indoken dat wel.

Een achterwielaangedreven Audi

Een nogal lange introductie om bij de auto van vandaag uit te komen: de Audi R8 V10 Performance RWD. Een auto die “gecontroleerde drifts toelaat in de ESC Sport mode”. Voor diegenen die het nog door hadden: RWD staat voor Rear Wheel Drive. De voorste aandrijfassen zijn in de fabriek in Neckarsulm achtergebleven, de 5.2 liter grote V10 vuurt alle power af op de achterwielen. Of we de Audi R8 RWD aan een rijtest wilden onderwerpen: yes sir!

De glorieuze V10 – geniet ervan zolang het nog kan

Niet elektrisch, niet hybride, geen turbo’s, maar ouderwets slagvolume in een blok wat veel toeren mag maken. Op weg naar het R8-kamp (we sliepen in campers), was er een stuk snelweg met steeds langer wordende tunnels. Het eerste setje was telkens ettelijke honderden meters, daarna volgde een tunnel van 1 km en een exemplaar van 2,5 kilometer. Die grijns krijgen we nooit meer van onze smoeltjes afgepoetst.

Nog even opfrissen: de 5,2 liter grote V10 heeft dry-sump smering, vier nokkenassen en zowel directe als indirecte brandstofinjectie. Voor de R8 RWD is tegenwoordig ook een Performance en dus steeg het vermogen met 30 paarden tot 570 pk bij 8.000 tpm. Het koppel pluste 10 Nm voor een totaal van 550 Nm, wederom bij een hoog toerental: 6.400 tpm. Er zijn veel, heel veel benzinemotoren die dat toerental niet eens halen. Het geeft het karakter aardig weer: gezien het slagvolume van 5.2 liter is de V10 onderin echt niet slap, maar bovenin is waar de magie plaats vindt.

Als coupé haalt de Audi R8 V10 Performance RWD 329 km/u, de Spider blijft steken bij 327 km/u. Beiden hebben we niet kunnen verifiëren tijdens de rijtest.. Door een met 105 kg gestegen gewicht is de Spyder iets langzamer naar de 100 (3,8s), dan de coupé (3.7s). De zeventraps S-tronic bak met dubbele koppeling doet een vrij agressieve launchcontrol, waarbij de R8 RWD vette zwarte strepen trekt.

Audi R8 V10 RWD rijtest – driften maar

Zoals het gaat op introducties van nieuwe modellen, is er een route uitgezet op Gran Canaria. Een stuk snelweg om weg te komen van het vliegveld, vervolgens de binnenlanden in voor het betere stuurwerk. De wegen die door het ruige, vulkanische landschap kronkelen zijn vaak smal en met bochten die zich blijven opvolgen. Zodra er meer hoogteverschil is, worden de wegen echt lekker. Denk aan de klassieke bergweg: hairpins, afgewisseld met rechte stukken en flauwere knikken. Het asfalt is onverwacht goed en met de kap open genieten we optimaal van de soundtrack van de V10 die van de rotswanden afbuldert. Het is hier waar de Audi R8 V10 Performance RWD en ik echt vrienden worden.

We bouwen de band op: met ESP aan laat de R8 RWD weinig beweging van de achterkant toe. De hoogste tijd om voor de “gecontroleerde drifts” te gaan en het ESP met één korte druk in de sport stand te zetten. Voor hairpins moet je enigszins tegen natuurlijk terug naar één, in de tweede versnelling mist de atmosferische V10 de bult aan koppel die turbomotoren daar helpt. Hier helpt de S-tronic bak, met een keer flipperen staat de bak in het eerste verzet. Met een handbak doe je dat toch minder snel.

Met ESP in sport moet je wel tegensturen, maar net voordat het te gortig (en nog leuker) wordt regelt de elektronica het geweld enigszins terug. En een te veel uitwaaierende achterkant en bijbehorende (tegen) stuurhoek triggert het systeem om je te helpen. De hoogste tijd om het ESP helemaal uit te schakelen hoe de balans van de R8 echt is.

Sperdiffentieel op de achteras

Op de achteras monteert Audi een mechanisch sperdifferentieel, meer is niet nodig en het maakt de R8 ook nog eens voorspelbaarder. Met elektronisch aangestuurde sperdifferentielen kan je meer trucs uithalen, maar ze reageren niet iedere keer op dezelfde manier.

Met een middenmotor, het sperdiff en 570 pk op de achterwielen blijkt de Audi R8 V10 Performance RWD een heerlijk driftkanon. Een Canarische winterzon, rustige bergwegen, het dak naar beneden, de V10 die het uitjankt tussen de gedrifte hairpins. Het leven kan een stuk slechter, maar de R8 RWD heeft ook echt laten zien dat je er serieus lol mee kan trappen.

De Audi R8 V10 Performance RWD op het circuit

Het circuit fungeerde ook als een parttime vliegveld, want in de middag landen er kleine vliegtuigen. Om en aan de landingsbanen zijn diverse loops gemaakt, lekker stoffig en een uitloopstroken met een rotsen als ondergrond. Achter de pacecar met Audi coureur Frank Stipler rijden we diverse ronden.

De Performance versies van de R8 hebben vier satellieten op het stuur: één met de startknop, voor de bediening van de kleppen in de sportuitlaat, Audi Drive Select en de laatste om de Performance Mode te kiezen. Met een druk op die laatste knop laten de elektronische babysitters weer meer toe, maar houden nog wel een oogje in het zeil voor als het grut zijn boeken echt te buiten dreigt te gaan. De Performance Mode kent drie varianten: snow, wet en dry. Volgens Audi met wezenlijke verschillen, maar ik heb gezegd dat ik het niet geloofde, dus dat we dan maar eens moesten testen in de sneeuw. Het proberen waard toch?

In de pacecar zat iemand die echt kon sturen, een deel van de lol daarvan is om de exits de bochten uit net zoals goed als hij te doen. Een drift is dan leuk, maar zet je ook meteen op meters afstand. Hoe vermakelijk het driftwerk ook, juist ook de nette lijnen proberen te rijden, daar is de Audi R8 V10 Performance RWD ook beter in geworden. Dankzij een carbon strutbrace is het onderstuur verder vermindert met een neutraler stuurgedrag tot gevolg.

Is de Audi R8 beter dan de Lamborghini Huracan?

Hopelijk schop ik niet te veel YouTubers tegen hun schenen, maar de R8 is de betere Huracan. Hoe mooi en gaaf de lijnen ook zijn van de Lambo, de binnenruimte heeft er serieus onder geleden. Met een helm op zit ik niet fantastisch in de R8 Coupé, maar zo zit ik ook in de Huracan zonder helm op.

In de bagageruimte van de R8 kan je een handbagage koffer kwijt, in de Huracan past (nog) minder. Op papier zijn er Huracans die meer paarden hebben dan de R8, maar je zult een dragstrip moeten opzoeken om te verifiëren of dat echt klopt.

Qua bediening is een R8 een Audi, dus alles werkt zoals je dat verwacht. Het Audi MMI systeem heeft geen centraal scherm, je zult alles moeten doen op het scherm voor je neus. De aanwijzing van de navigatie zijn daarbij niet altijd even duidelijk, de R8 zou in die zin opknappen van een headsupdisplay.

Optioneel kan de R8 worden uitgerust met kuipstoelen die zo’n 10 kg per stuk lichter zijn dan de standaard sportstoelen. Ze missen verstelmogelijkheden, zo staat de leuning op een vaste positie. Maar eerlijk is eerlijk na een dag sturen, zaten ze nog voortreffelijk.

Conclusie Audi R8 V10 Performance RWD rijtest

Fabulous, maar met een prijskaartje. Met een CO2-uitstoot die tussen de 294 en de 306 gram per kilometer varieert, vraagt de Nederlandse overheid een forse bijdrage aan de staatskas. In Duitsland begint de R8 bij 150k, in Nederland start de prijslijst bij 236.168 euro Auch. De R8 Spyder is 15 mille duurder. Kiezen voor quattro levert 50 pk meer op, maar kost ook 55 mille extra. Doe mij de achterwielaandrijver maar!