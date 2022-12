Gaat de Hot Hatch uitsterven in Europa?

Het lijkt er wel op dat de hot hatch gaat uitsterven. Want ook deze briljante Hot Hatch krijgt hoogstwaarschijnlijk geen opvolger.

Het is misschien we de beste auto ooit bedacht: de Hot Hatch. Natuurlijk, je kan heel erg kort door de bocht zeggen dat het een hatchback is met een grote motor, maar daar doe je de auto te kort mee. Een goede Hot Hatch kan namelijk alles. Ze zijn praktisch, snel en geweldig leuk om te rijden.

Ze beginnen ook telkens zeldzamer te worden. Meer en merken laten dit segment voor wat het is. Sterker nog, merken als Alfa Romeo, Citroën, Lancia, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru en Volvo hebben hun C-segment hatchbacks al lang uit productie genomen. Laat staan dat er nog hete versies van zijn.

Gaat de Hot Hatch uitsterven

De toekomst voor de GTI lijkt ten einde zijn gekomen. Opel en Peugeot hebben geen snelle versie meer van respectievelijk de Astra en 308. De Ford Focus krijgt geen opvolger (dus de Focus ST ook niet) en met een vanafprijs van 80 mille is de Honda Civic Type-R volkomen kansloos.

Maar er is meer slecht nieuws, want ook de Hyundai i30 N zit aan het einde van zijn latijn. Dat meldt Hyundai N chef Albert Bierman tegen het Australische Car Expert.

Hij zegt dat de Hyundai i30 N weliswaar een opvolger krijgt , maar dat dat geldt voor de i30 N Sedan, ook wel Elantra N of Avante N genaamd. Die sedan-versie is in Azië, Zuid-Afrika en Amerika behoorlijk populair. De hatchback is vooral een Europese aangelegenheid. En in Europe zijn de uitstooteisen die eraan komen (Euro7) dermate streng, dat het niet haalbaar is voor Hyundai om een goede hatchback voor een goede prijs te bouwen.

Opvolger niet uitgesloten, gaat wel even duren

Het heeft er ook mee te maken dat de Theta-motor (de 2.0 viercilinder) aan zijn einde loopt. Hyundai maakt de overstap naar de 2.5T viercilinder voor de Elantra N, i30 N Sedan en Avante N. De i20 blijft nog wel eventjes. die maakt gebruik van de 1.6 T-GDI die we kennen uit een hele hoop andere Hyundai’s.

Uiteraard moeten we dan in Europa kijken naar een elektrische variant. Volgens Bierman is dat een logische optie. Het issue is echter wel dat er eerst een goede en betaalbare elektrische C-segment hatchback is waarover Hyundai N dan zijn plasje kan doen.

Het zal nog wel even een tijdje duren voor het zo voor is. Wel staat er een N-versie van de Hyundai Ioniq 6 op de planning, maar die zal waarschijnlijk een kleinigheidje duurder zijn. Maar het lijkt er wel op dat de hot hatch gaat uiterven, het zal wellicht alleen voorlopig zijn.

Meer lezen? Dit zijn 9 recente en zeer gelimiteerde hete hatchbacks op een rij!