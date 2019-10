Audi R8 ‘V10’ is meest luie badge tuning ooit.

Bijna knap om te zien hoe weinig doorzettingsvermogen men tegenwoordig nog heeft.

Iedereen jokt wel een beetje op zijn Tinder-profiel. Volgens dat profiel joggen we juist wat meer en eten we supergezond, leven we erg sportief en zijn we constant sociaal bezig. Tjsa, je hebt nu eenmaal weinig zin in een selfie als je in je onderbroek een drie berenklauwen met satésaus zit weg te bunkeren terwijl je Breaking Bad wéér aan het bingen bent.

Met autoadvertenties is het natuurlijk niets anders. We maken de dingen graag iets mooier dan dat ze zijn. Met name op Marktplaats zien we dit heel erg veel voorbij komen. ‘S-Line’ is vaak gewoon een basis-uitvoering met een imitatie velg van een twee generaties jongere RS6. Of nog mooier: C63 AMG uitgevoerd!!1! Dan heb je te maken met en C200 CDI Classic met Hofele grille, wederom imitatie velgen en vier uitlaten die er onder gefrommeld zijn.

Maar vandaag hebben we de meest luie ‘badgetuner’ gevonden. De auto is een Audi R8 4.2 FSI quattro, een auto waar erg weinig mis mee is, op de verschrikkelijke R-Tronic bak na. Maar desondanks is een V8 ‘te min’ en werd er gekozen voor een heus ‘V10 optik’-pakket. Dat bestond destijds officieel natuurlijk niet. Een van de vorige eigenaren is zelf creatief aan de gang gegaan.

Zo is de grille nu voorzien van de verticale en horizontale spijlen, de V8 heeft een ‘normale’ single frame grille. Ook de velgen zijn afkomstig van de V10, inclusief dezelfde bandenmaat, dus dat lijkt nog te kloppen. Maar er zijn nog meer punten waar de R8 V10 afwijkt ten opzichte van de V8. Denk je dat die zijn aangepakt? Welnee! Het enige wat écht belangrijk is, is vervangen. Via de achteruit kun je de motor zien liggen. Ondanks dat de V8 echt niet iets is waarvoor je je moet schamen, is het V8 plaatje vervangen voor een V10 plaatje.

Om met Tic Tac Toe te spreken: Und warum? Degene die het verschil tussen een V8 en V10 weten, zien het verschil ook aan het blok. Degenen die het verschil niet zien, interesseert het verder ook niet. Het is alsof je op je onderbuik een tattoo hebt staan met de tekst ‘Enorm Grote Hannes’, vergezeld door een pijl wijzend naar beneden. Als er interesse zou zijn, kan je Tinder-date vrij snel concluderen dat het opschrift enigszins misleidend is. Voor de goede orde, de V10 ziet er zo uit:

Desalniettemin is de auto nog steeds herkenbaar als V8, want in alle ijver is de eigenaar vergeten de uitlaten aan te passen. De V8 heeft vier ronde pijpen, de V10 twee ovalen eindstukken. Mocht je enkel willen badge-pronken voor 45.900 euro, de advertentie kun je hier bekijken.