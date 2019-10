‘Hardcore Portofino met vast dak komt in november 2019’

Goed nieuws voor de puristen!

De Ferrari Portofino is de instapper van de Ferrari reeks. Nu is instapper relatief. Met een prijs van 250.000 euro, een vermogen van 600 pk en een topsnelheid van 320 km/uben je met de Portofino allerminst karig bedeeld.

De Portofino is voor veel klanten ‘de eerste Ferrari’. Het karakter is minder uitgesproken, alhoewel het onder de vierzits cabriolets veruit de sportiefste is. Maar je kunt twee kinderen meenemen en de bagage. Zie het als een auto die net boven de Mercedes-Benz SL gepositioneerd is, ondanks dat de Duitser een tweezitter is.

Mocht de Portofino net even te ‘familiale’ voor je zijn, maar een F8 Tributo of 812 Superfast vée1l te veel van het goede is er goed nieuws: er schijnt namelijk een ‘tussenmodel’ te komen. De auto wordt gebaseerd op de Portofino. Sterker nog, het is eigenlijk gewoon een Portofino. Leden van Ferrarichat weten namelijk te melden dat er een scherpere Portofino aankomt.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de auto geen Portofino gaan heten. Er zijn namelijk een paar belangrijke wijzigingen. Zo zal de wielbasis korter worden. Nog belangrijker is het dak dat vast is. Juist, het zal alleen een coupé worden. Dat de achterbank het overleeft, lijkt niet waarschijnlijk. Hiermee wordt de coupé versie van de Portofino lichter, stijver en dus sneller en prettiger om te rijden. Er is ook al een datum gepland, op 13 en 14 november zijn er leden van Ferrarichat (waar veel Ferrari eigenaren keuvelen) uitgenodigd om de eerste presentatie bij te wonen.

Wellicht dat je de nieuwe auto beste kan zien als de kleine broer van de 812. Een sportwagen met de motor voorin in plaats van een relaxtere Gran Turismo zoals de GTC4Lusso en Portofino. Op zich zou het geen vreemde move zijn. Vroeger had Ferrari modellen als de 360 in dit segment, maar tegenwoordig zit zijn verre opvolger op meer dan 700 pk.