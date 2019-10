Tesla-hater prijst Tesla de hemel in

Nee, geen stomme bijbedoelingen.

Ondanks dat elektrisch rijden telkens dichterbij komt, is het toch een ver-van-ons bed verhaal. Slechts een bijzonder klein gedeelte van de nieuwe auto’s die verkocht wordt, is geheel elektrisch. Het mag geen verrassing zijn dat dat ook wel even het geval zal blijven. Zeker niet voor het overgrote gedeelte van de automobilisten die een occasion rijden.

Nu is het voor fabrikanten wel aftasten: wanneer gaan we elektrische auto’s bouwen en misschien nog wel belangrijker: wat voor elektrische auto’s? De ontwikkelingskosten zijn zeer hoog, dus je wil dan wel enigszins iets van het ge├»nvesteerde geld terugzien. Dit was het onderwerp van gesprek in Autoline After Hours, een soort combinatie van BNR en College Tour, maar dan aan de andere kant van de grote plas. Net als BNR zitten er geregeld experts aan tafel die hun onderbouwde mening geven. Ditmaal was een van de experts een ouwe rot uit het vak: Bob Lutz.

Hij kreeg een scherpe meer zeer terechte vraag van een student: staat GM open voor nieuwe technieken en wordt het megaconcern een voorloper in techniek of gaan ze, zoals wel vaker gebeurd is, achter de feiten aanlopen? Lutz zijn laatste broodheer was GM, dus hij is natuurlijk vrij optimistisch gestemd. Volgens de markante Amerikaan is GM binnen 18 tot 24 maanden een voorloper is in het EV-segment en dat GM dat nu al is met autonome technologie.

Maar Lutz was goed voor nog een paar sappige uitspraken. Zo hebben alle fabrikanten het verkeerd ingezien met elektrische auto’s, Nissan en General Motors inbegrepen. De gedachte dat kleine en goedkope elektrische auto’s een goed idee is, was een misvatting. De man die jarenlang zeer kritisch was op Tesla, prijst Tesla nu juist de hemel in. Volgens Lutz was het de geniale ingeving van Elon Musk om juist voornamelijk heel erg dure auto’s te gaan verkopen. Het business-model van Tesla is namelijk briljant, aldus Lutz. Opmerkelijk, want het was juist dat model werd vaak aan de kaak gesteld door Bob Lutz.

Dat Lutz ineens pro-Tesla en pro-EV is, is niet zo heel erg gek. Met Cadillac gaat General Motors zich namelijk richten op Tesla en andere premium EV’s. Ook is Lutz zelf nog betrokken bij een ander EV-project. Als je kijkt naar de verkoopcijfers, doet Tesla het beter dan een hele hoop traditionele premium spelers als Jaguar, Lexus, Infiniti, Maserati en dus ook Cadillac.