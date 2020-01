Audi RS 6 is DE droomauto van NL

Volgens dit onderzoek. Eens, of kunnen we jou niet in een hokje indelen?







Heel veel AB-lezers zullen het rijden met hun droomauto nog op de bucketlijst hebben staan. Slechts een enkeling zal zijn droomauto al rijden. Er is gewoon een lijstje auto’s die je minstens een keer gereden moet hebben. En dat lijstje droomauto’s blijkt per gender nogal te verschillen. Tenminste, als we allemaal in een hokje zouden passen. Marktplaats deed hier onderzoek naar, wat zijn jullie droomauto’s?

Wij Nederlanders strepen het liefst de snellere auto’s van onze bucketlist, de top 5

Top 5 bucketlist auto’s Nederland

Audi RS6 Mini Cooper S Audi R8 BMW M5 Golf GTI

De RS6 staat dus met stip op één. Als we mannen en vrouwen splitsen valt het op dat de doorsnee vrouw voor de praktische kant gaat. Mannen lijken de prestaties meer te waarderen. De RS6, R8 en de M5 staan zowel bij mannen als vrouwen in de top 5. De RS6 en M5 zijn praktische snelle gezinsbakken maar de R8? Ik gok dat Christian Grey (50 shades) erin geslaagd is de vrouwenharten te veroveren met zijn R8.

Verschillen per provincie

Zelfs per provincie verschilt de top 5 droomauto’s. In bijna alle provincies komt de Audi RS6, de BMW M5 en de R8 naar voren. Flevoland wijkt echter opvallend af. Zij prefereren de VW Kever boven de Golf GTI, de Cooper S, een Mercedes Benz 190E 2.5 en de Citroen 2CV. De laatste twee werden in geen andere provincie in de top 5 geplaatst. Friesland had met de 12-cilinder LaFerrari ook een unieke bak in de top 5 staan.

Wat willen vrouwen?

Ja, vrouwen rijden het liefst nog eens in een Mini Cooper S. In het huishouden van @wouter heeft de dame de dames-droomauto dus al in de pocket. Naast het uiterlijk en de praktische kant vinden vrouwen ook het comfort van hun droomauto heel belangrijk. Kijken we naar de mannen, zij stappen het liefst in de Audi RS6. Mannen vinden het belangrijk dat het model iconisch is maar ondanks dit gegeven werd de Renault 5 Turbo amper gekozen. Daarom kiezen mannen in hun top 5 ook minder vaak voorkomende auto’s als de Bugatti Chiron en Bentley Continental. De vormgeving en het interieur worden in het algemeen als belangrijkste criteria genoemd bij het kiezen van een droomauto.

Op mijn bucketlijst staat het bezitten van een BMW M2 bovenaan. Die staat niet op de top 5 van dames-droomauto’s. Pas jij wel in het hokje met jouw droomauto?

Bron: Marktplaats