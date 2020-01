Lamborghini claimt wonderaccu

Zal de supercondensator uit de conceptcar werkelijkheid worden?







Lamborghini staat bekend om zijn luxe lichtgewicht sportwagens. Het merk wilde graag elektrische auto’s maken maar het gewicht van de accu’s stond Lamborghini in de weg. Na drie jaar onderzoek in samenwerking met het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) lijken ze de oplossing gevonden te hebben in een supercondensator.

Supercondensator

De techniek van de supercondensator is niet nieuw, maar de capaciteit is met deze samenwerking wel verdubbeld. Het nadeel van de supercondensator was namelijk de lage energiedichtheid, hier is de MIT mee aan de slag gegaan. De supercondensator is in vergelijking met accu’s vederlicht. De elektriciteit wordt niet opgeslagen in accu’s maar in delen van de carrosserie zelf. Perfect voor een supercar dus! De samenwerking met MIT wierp al eerder zijn vruchten af. De Lamborghini Aventador gebruikt namelijk supercondensatoren voor zijn start-stopsysteem. Dit werkt nu ontzettend snel.

In 2017 kwam deze techniek voor het eerst ter sprake. De Terzo Millennio moest toen als conceptcar de toekomst van het merk laten zien. De supercondensatoren die hierin gebruikt werden is het resultaat van een samenwerking met de MIT van drie jaar. Elk wiel van de Terzo Millennio beschikt over een eigen elektromotor, AWD dus.

De supercondensatoren kunnen ontzettend snel worden opgeladen, zijn licht en duurzaam. Lamborghini ziet potentie in deze techniek en heeft er nu patent op. Is het einde van het accupakket-tijdperk nabij?