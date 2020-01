Primeur: Dit zijn de Hiluxen van Rijkswaterstaat

De nieuwe werkpaarden van onze weginspecteurs





Toyota maakte eerder al bekend dat zij de nieuwe werkpaarden voor Rijkswaterstaat mogen leveren. De landelijke uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur-en Waterstaat heeft na een aanbesteding besloten ongeveer 300 weginspecteurs te voorzien van Toyota Hiluxen. De pick-up won het vanwege zijn rijeigenschappen en ergonomie.

Rijkswaterstaat neemt met de komst van de Hilux afscheid van de Isuzu D-Max en de Nissan Navara. De Hilux moet nu het vertrouwde beeld op de Nederlandse snelweg gaan worden. De uitlevering van de eerste Hiluxen is vorige week maandag, op 20 januari, gestart. Het zal nog enkele jaren duren voordat ze allemaal geleverd zijn.

Een standaard uitvoering is de Hilux van Rijkswaterstaat zeker niet, want ze zijn compleet aangepast en ingericht voor het werk wat de inspecteurs doen. Zo is er visuele en akoestische signalering toegevoegd, is er apparatuur voor communicatie met de landelijke verkeerscentrales ingebouwd en is de laadbak van een speciale inrichting voorzien. Een van die leuke snufjes is het Dynamisch Route Informatie Paneel. Dit DRIP systeem kan worden uitgeklapt bij een incident. De digitale beelden waarschuwen of informeren de weggebruiker tijdens het incident.

De inspecteurs van Rijkswaterstaat zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming en handelen incidenten af. Vorig jaar gebeurden er zeven ongevallen met de Isuzu’s en Navara’s van Rijkswaterstaat waarvan vier door het negeren van een rood kruis. Laten we met elkaar afspreken dat we de Hiluxen heel laten en goed op de rode kruizen letten. Scheelt ons allemaal veel geld toch?

Heb jij al een Hilux in het wild gespot?