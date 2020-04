Audi RS3 Nardo Edition is een vage speciale editie

Alleen Audi kan een grijze auto een speciale editie noemen: dit is de RS3 Nardo Edition.

Als uitzwaaimodel van de vorige RS6 bracht Audi misschien wel de gaafste RS6 ooit uit. De RS6 Performance Nogaro Edition werd door ABT gekieteld (705 pk) en is dus sneller dan ooit. Daarnaast komt de naam van Nogaroblauw, een kleur die nooit op die generatie RS6 geleverd is. De kleur werd bekend door de voorvader van de RS6: de RS2 Avant.

Met de komst van een nieuwe Audi A3 komt er dus ook een einde aan de Audi RS3, voor nu. Door de komst van een RS3 Limousine kon de auto ook voor het eerst in de VS verkocht worden (die zijn niet zo fan van hatchbacks). Zij krijgen dus een soort uitzwaaimodel à la Nogaro Edition. Dit is de Audi RS3 Nardo Edition

Er zit echter wat minder poespas aan. Ten eerste is hij niet eerst bij ABT langs geweest. De 2.5 liter grote vijfcilinder levert dus 400 pk, zoals bij de standaard RS3. De speciale onderdelen zijn ook beschikbaar op de optielijst: het is gewoon alsof Audi voor je de opties heeft aangevinkt. Dat geldt ook voor de kleur. Je had het misschien al door: Nardo Edition staat voor de kleur Nardogrijs. Een gematigd lichtgrijze kleur met een twist, het is een populaire en bekende kleur. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat het ‘gewoon’ grijs is.

Niet een uitzwaaiversie à la RS6 dus. Maar misschien komt die nog voor ons Europeanen. Voor de Nardo Edition blijft de voorraad beperkt tot enkel de VS en er komen maar 200 stuks. Hij gaat 59.900 dollar kosten.