De Audi RS6 Performance Nogaro Edition heeft 705 pk

De huidige RS6 loopt op zijn eind. Zodoende komen nu de lekkerste versies op de markt.

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat de nieuwe RS6 op de markt kwam en het verdwijnen van de ‘Lambo-V10’ uit de vorige generatie een dingetje was. Los van het verhaal of die motor nou met recht Lamborghini genen wordt toegeschreven of niet, was het toch even pijnlijk voor de liefhebbers van veelcilinders dat zij het in het vervolg zouden moeten stellen met twee potten minder. Sowieso leek de C7 wat van de bruutheid van de C6 verloren te hebben. Ook de hoekige vierkante wielkasten moesten bijvoorbeeld het veld ruimen. Ons uitpuilende RS6-archief op autojunk bewijst echter dat mensen de C7 RS6 volledig omarmt hebben.

Toch bespeurden we bij een recent artikel over de auto in de comments wat C7 RS6-moeheid. De jaren beginnen te tellen voor de huidige generatie A6 en dus ook voor de RS6. Gelukkig bestaat er, vooral voor de sportieve varianten, een geijkt recept om een wat oudere auto nog even in de belangstelling te zetten: kom met een, liefst gelimiteerde, ultieme versie die ontiegelijk veel pk’s heeft. Vaak zijn dat de auto’s die de verzamelaar later ook wil hebben (naast de vroege exemplaren).

Audi hád dit trucje natuurlijk al uitgehaald met de Performance versie van de RS6, maar gaat daar nu nog een keer overheen met de RS6 Performance Nogaro Edition. De naam is een verwijzing naar de kleur Nogaro Blue, die bij Audi een plaats in de geschiedenisboekjes vergaarde op de RS2. Je vindt deze kleur terug óp de RS6 Performance Nogaro Blue Edition en desgewenst ook ín de auto. Het laatste kost je wel nog wat extra geld.

Speciaal voor de gelegenheid werd de hulp van huistuner ABT ingeroepen om de toch al niet slappe RS6 Performance te voorzien van nog eens 100 pk en 130 Nm extra. Een gevalletje ‘tuning af fabriek‘ dus. De totaalcijfers komen uit op 705 pk en 880 Nm. De grote winnaar van dit extra geweld is de topsnelheid: die gaat van maximaal 305 kilometer per uur naar 320 kilometer per uur. Stoffel de Weimaraner achterin krijgt niet eens de tijd om ook maar te denken aan blaffen naar die sexy Dachshund in de Alpina B3 Touring waar je net aan voorbij schoot.

Naast het blauwe thema en de extra Pferde onder de motorkap heeft de RS Performance Nogaro Edition ook nog zwarte 21″ pornojetsers, extra geblindeerde ruiten achter, een titanium sportuitlaat en een badge die je eraan herinnert dat je in een van de 150 Nogaro Editions zit. Oh ja, dat doet ons eraan herinneren: de auto is gelimiteerd op 150 stuks.

De Duitse prijs van dit moois bedraagt minimaal 124.200 Euro, mits je het blauw in het interieur grotendeels achterwege wil laten. Leef je graag in Eifel 65’s grote hit dan ben je 130.000 Euro kwijt voor de auto op witte platen. Uiteraard komt daar nog een enorm bedrag bij als je de auto op gele platen wil hebben (jaja, tenzij je er gele platen uit Luxemburg of zo op laat schroeven).