Ford F-150 Mil-Spec is 500 pk V8 bom

Hoe dik wil je een pickup hebben? Deze Ford F-150 Mil-Spec is de definitie van bruut.

Als we zeggen ‘dikke’ of ‘brute’ pickup, dan denk je aan de Ford F-150 of een Dodge RAM. Ze hebben van zichzelf al een goed voorkomen. Natuurlijk kun je altijd nog een stapje verder gaan. Of stappen, zoals in dit geval Mil-Spec heeft gedaan.

Normaal gesproken is Mil-Spec gespecialiseerd in het aanpakken van Hummer H1’s. Voor deze gelegenheid werd een Ford F-150 bij de kladden gepakt. Het resultaat is een bijzondere Ford F-150 Mil-Spec. Het begint al met de motor. Onder de kap huist een atmosferische 5.0-liter V8. Met 500 paarden brult de Ford er aardig op los.

Allerlei zaken op deze Ford F-150 Mil-Spec zijn optioneel verkrijgbaar. Neem nu het Baja Suspension Package voor 6.000 dollar. Met dit pakket kan de rijhoogte bijna 28 centimeter verlaagd worden, of tot 34 centimeter in de hoogte. Met het tevens optionele Fox 3.0 F-150 Long Travel Performance Shock Package krijg je een straffere ophanging met onder andere Eibach veren.

Het uiterlijk van de bedrijfswagen is tevens niet helemaal standaard meer. Nieuwe LED-koplampen, 20-inch velgen met 37×13.59R20LT Nitto Ridge Grappler banden en een nieuw uitlaatsysteem met een donkere afwerking zijn enkele voorbeelden. Het feest gaat door voor de bedrijfswagen inrichting, met fraaie lederen stoelen, aluminium knoppen en uiteraard een Mil-Spec plakkaat op de middenconsole.

Het totaalpakket van deze Ford F-150 Mil-Spec kost in de Verenigde Staten 85.000 dollar. Dat is inclusief een gedoneerde F-150.