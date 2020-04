Carlex maakt de G-klasse een jacht op wielen

Is dit de perfecte auto om je boot naar de Middellandse Zee te brengen?

Exclusieve auto’s en jachten: het is geen vergezochte associatie. Eigenaren van luxe wagens hebben vaak een jacht dat minstens zo luxe is en vice versa. Het is dan ook een thema dat we vaker hebben gezien in de autowereld. Deze combinatie brengt je altijd meteen in mediterrane sferen, en wie houdt daar nou niet van?

Auto’s die het beste bij dit thema passen zijn grote cabrio’s als de Bentley Continental GTC en de Phantom Drophead Coupé. Deze zien er namelijk al uit als rijdende jachten. Voor een vierkante auto als de G-klasse geldt dat iets minder, maar ook deze auto leent zich wel voor een maritiem sausje. Dat bewijst Carlex met deze ‘G-Yachting Limited Edition’.

Carlex houdt zich altijd vooral bezig met interieurs en daar zien we dan ook de grootste wijzigingen. Het doorgaans wat sober uitgevoerde binnenste is behoorlijk opgevrolijkt door de Poolse tuner. Bij een maritiem thema is toverwoord natuurlijk hout. Carlex heeft dan ook een half bos in deze G-klasse verwerkt. Ook met alcantara zijn de Polen niet al te zuinig geweest.

Het interieur is beschikbaar in twee kleurvarianten: bruin met wit of gewoon helemaal wit. In het laatste geval gaat het wel om iets donkerdere tint. Om het thema verder kracht bij te zetten, is in de hemelbekleding een windroos verwerkt. Deze is ook terug te vinden op de reservewielcover. Nu we toch bij het exterieur zijn aanbeland: dat is uitgevoerd in geborsteld staal en matzwart. De auto rolt op 22 inch-sloffen.

Uiteraard dient de 585 pk sterke G 63 AMG als basis voor deze auto. Zoals de naam als doet vermoeden wordt de G-Yachting Limited Edition in een beperkte oplage gebouwd. Hoe beperkt is alleen niet bekend. Mocht je dit nu allemaal wat over the top vinden: bekijk dan eens de vorige G-klasse die Carlex aanpakte. Dan valt deze nog reuze mee.