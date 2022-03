Audi RS3 roadtrip: ode aan de vijfcilinder

Een dinosaurus in hatchback- of sedanvorm. De Audi RS3! En nog gewoon verkrijgbaar met een vijfcilinder aan boord.

Toen de A3 8Y-generatie werd gepresenteerd hing er toch een beetje een soort van angst. Lepelt Audi weer de befaamde vijfcilinder in de toekomstige RS3, of bleef het bij een opgefokte 2.0 TFSI zoals deze beschikbaar is in de S3. Het werd gelukkig dat eerste. De Audi vijfcilinder is daarmee nog gewoon verkrijgbaar in de RS3, maar ook desgewenst in de TT-RS of RS Q3. Genoeg te kiezen dus.

Het valt Audi te prijzen dat ze deze keuze hebben gemaakt. Er is werkelijk waar geen ander merk dat momenteel een eigen vijfcilinder levert. Je hebt bijvoorbeeld Donkervoort met de D8 GTO, maar deze Nederlandse autofabrikant maakt dankbaar gebruik van de Audi vijfcilinder krachtbron. Waar jaren geleden andere merken nog vijfcilinders gebruikten, zoals Ford en Volvo, is dat nu wel anders. We ondernamen een roadtrip met de RS3 om een stil te staan bij het muzikale feestje dat een vijfcilinder is.

Dat de andere autofabrikanten afscheid hebben genomen van de vijfcilinder is niet zo gek. Op papier is het niet heel efficiënt. In Nederland en ook in België moet je gewoon lappen voor zo’n lekker blok. In Nederland is dat die hatelijke BPM. De Belgen betalen weer belasting op cilinderinhoud. Dan is een 2.0-liter simpelweg goedkoper dan een 2.5-liter.

De prijs

De Nederlandse prijs van de Audi RS3 kun je niet anders omschrijven dan pijnlijk. Je moet een echte liefhebber zijn om zoveel geld stuk te slaan op deze auto. Het begint bij €94.867 voor een RS3 Sportback. De auto zoals wij hem reden kostte net geen € 110.000 schoon aan de haak. En dan heeft de importeur niet eens alle opties aangevinkt! Optioneel op deze generatie is bijvoorbeeld carbon keramische remschijven voor. Kost je enkele duizenden euro’s extra. Naar 115.000 euro gaan voor een RS3 is geen onmogelijke opgave. Ga je toch even achter je hoofd krabben. Een grappig detail is dan weer wel dat de kleur Kialamygroen gratis is op de auto. Je moet niet bang zijn voor aandacht met deze kleur. Dat krijg je op de koop toe.

De nieuwe Audi RS3 is koning van de allround auto. Je kunt er feitelijk alles mee. Ruimte om je vrienden mee te nemen en voldoende bagageruimte. Voldoende power. En met het nieuwe RS Torque Splitter mogen de achterbanden ook meedoen. De importeur wilde graag nog wat profiel op de achterbanden zien bij het inleveren van de auto, dus genadeloos roken was er niet bij. Gelukkig hebben Wouter en Martijn dat al uitstekend gedemonstreerd met de Audi RS3 (2022) rijtest.

Prestaties

In het weekend Audi RS3 sturen heb ik ruim 1.000 fijne kilometers met de auto kunnen doorbrengen. Daar vielen een paar dingen op. Ten eerste, even over die fantastische 2.5 TFSI. Het blok is goed voor 400 pk en 500 Nm koppel. De turbo moet altijd een beetje wakker worden wanneer je het gas intrapt. Gevoelsmatig is dit wel op te lossen met een downpipe en software tuning, maar tenzij je bij ABT gaat winkelen verdwijnt de garantie op die manier in de prullenbak. Het is niet storend of zo, maar de eerste beste plug-in hybride of elektrische auto zal vlotter wegtrekken bij het stoplicht dan jij. Tenzij je launch control gebruikt. Want met een 0-100 tijd van 3,8 seconden zijn er maar weinig auto’s die je kunnen bijbenen.

Als vergelijkingsmateriaal heb ik mijn Stage 2 gepimpte Audi S3 (8V) uit de Autoblog Garage. Mijn S3 heeft meer pk (+20) en meer koppel (+ 50 Nm). Echter kan de S3 het wel vergeten bij een sprint vanuit stilstand. Ondanks het feit dat de nieuwe RS3 niet meer vermogen heeft in vergelijking met zijn voorganger, wist Audi er toch een aantal tienden van de 0-100 sprint te snoepen. De grip is eindeloos en zelfs op nat wegdek met ESP helemaal uit is een sprintje in minder dan vier seconden naar honderd te doen. Dat is gewoon indrukwekkend. De manier waarop de nieuwe RS3 het vermogen verdeelt tussen de voor- en achteras en het feit dat de voorbanden (265 voor) nu iets breder zijn dan achter (245 achter) helpen mee. De ultieme beloning is een vijfcilinder orkest.

Standaard mag de RS3 8Y 250 km/u. Kies je voor het RS Dynamic-pakket zoals op de testauto is 280 km/u mogelijk. Saillant detail is dat de auto op 290 km/u afgesteld wordt wanneer je de keramische remmen meebesteld. Er was een mooi stickertje op het dashboard geplakt met het vriendelijke verzoek niet harder te rijden dan 270 km/u in verband met de winterbanden. Want ja, winterbanden in een weekend dat het 17 graden is buiten is natuurlijk top. Not.

Het geluid

Het geluid van de vijfcilinder is vooral een kunstmatige bedoening in het interieur. De speakers spelen de klank af, aan de buitenkant hoor je niet ontzettend veel. Als je bij de plaatselijke McDonald’s arriveert en imponerende downshifts uitvoert zal niemand opkijken. Want dat hoort dus niemand hè. Jammer, maar dat is nu eenmaal een kwaaltje van moderne auto’s geleverd in de Europese Unie. Door strenge regelgeving mogen auto’s niet meer de geluiden maken die wij juist zo leuk vinden. En dan te bedenken dat de RS3 testauto is uitgerust met de optionele sportuitlaat van 1.250 euro. Mijn tip, hou die centen lekker in je zak en geef het uit aan een aftermarket uitlaat.

Vol gas in mijn S3 voelt spannender dan in de nieuwe RS3. Het extra gewicht, de betere isolatie, de verbeterde stabiliteit van de auto. Allerlei factoren die hard rijden in een Audi RS product makkelijker maken dan ooit. De auto geeft zo verschrikkelijk veel vertrouwen dat zelfs je oma met gemak over de autobahn zou kunnen vlammen. Saai is het niet, want de vijfcilinder symfonie in de Audi RS3 zorgt voor voldoende spektakel.

Roadtrip

Voor deze roadtrip reisden we af naar de omgeving van de Nürburgring in het weekend dat er voor het eerst weer touristenfahrten mochten worden gereden. En hoewel ik zeker niet het circuit op ben gegaan met deze RS3, is het alleen al goud om honderden autoliefhebbers op zo’n schaal bij elkaar te zien komen. Dat is door corona toch wel weer even geleden om het in deze omvang mee te maken.

Je hoeft niet in de buurt van het circuit te blijven om lol te beleven. In de direct omgeving zijn geweldige rustige B-wegen te ontdekken waar het lekker rustig is. De 257, 258 en de 410 B-wegen zijn prettig. Af en toe een scherpe bocht, mooie uitzichten, een dorpje tussendoor en soms kom je nog een verdwaalde GT3 tegen de onderweg is naar de Nordschleife. Altijd leuk.

Conclusie

Het verbruik van de RS3 Sportback viel me enorm mee. Op de gehele trip kwam ongeveer 10/l 100 km als gemiddelde. Dat is met blaffen over de autobahn, leuk sturen op Duitse B-wegen en snelweg- en stadsverkeer in Nederland. 1 op 10 met een vijfpitter die je oren strelen. Ik teken ervoor.

Volwassener dan ooit, maar ook duurder dan ooit. De nieuwe Audi RS3 heeft als troef dat er een vijfcilinder onder de motorkap is gepropt. En dat blijft de grote aantrekkingskracht van deze auto. Zijn directe concurrent, de Mercedes-AMG A45 S, kost ongeveer net zoveel en heeft ‘maar’ een viercilinder onder de neus. Zolang het nog kan zou ik in dat geval altijd voor de RS3 kiezen.