Tesla arbeider ontslagen na delen autonome crash

De Tesla arbeider die onlangs een video online zette van zijn crash met een autonome Tesla, is ontslagen.

Tesla is druk bezig met het ontwikkelen van de autonoom rijdende auto. Eindbaas Elon Musk had ons beloofd dat deze nu al een paar jaar realiteit zou zijn, doch dat is nog allerminst het geval. Hoewel filmpjes van Tesla’s nieuwste software in zekere zin indrukwekkend zijn om inzichtelijk te maken wat al mogelijk is, blijkt er ook nog regelmatig uit dat het systeem nog teveel foutjes maakt.

Een van die foutjes werd laatst het internet opgeslingerd door Jody John Bernal. Deze reed met zijn Tesla tegen een paaltje aan, terwijl de laatste versie van Full Self Driving geactiveerd was. Het was een lullig ongelukje, maar wel wereldnieuws. Zo lang dit soort dingen blijven gebeuren, is Full Self Driving immers nog niet klaar is voor de big time. Dan blijf je namelijk het verhaal houden dat de bestuurder moet blijven opletten en aansprakelijk is.

Nu wil het geval echter dat John Bernal…een Tesla arbeider is. Of liever gezegd, een Tesla arbeider was. Kort na het online zetten van het filmpje, is de beste man keihard ontslagen. Dit terwijl hij al tijden filmpjes online zette van zijn activiteiten met Tesla’s Full Self Driving en Tesla daar ook van op de hoogte was. Kennelijk was dat allemaal prima, totdat hij dus het gewraakte filmpje met de crash online zette. Kennelijk is Tesla ook al niet bereid verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte fouten. Doet iemand dat eigenlijk nog wel dezer dagen?

Enfin, John is dus zijn baan kwijt. Maar het wordt nog erger. John is namelijk ook zijn toegang tot de Full Self Driving beta kwijt. Normaal wordt toegang daartoe alleen afgepakt als je volgens Tesla een aantal fouten maakt in je rijstijl. John had die fouten niet gemaakt, maar mag nu ook niet meer meespelen. Enige verdediging die Tesla in dit opzicht heeft, is dat Bernal Full Self Driving ‘gratis’ had gekregen op zijn auto als medewerker die daar interesse in toonde. Maar alsnog. Kleinzieligheid van een niveau dat past bij het gebrek aan verantwoording nemen. Tesla zelf heeft overigens niet gereageerd op de kwestie.