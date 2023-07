Het gaat vanaf nu goed komen met Perez, aldus Perez

Dat denkt Sergio Perez zelf vooral, want het moet echt beter met de Red Bull coureur na Silverstone.

Terwijl Max Verstappen de ene na de andere Grand Prix op zijn naam schrijft, weet teamgenoot Sergio Perez niet eens in de buurt te komen van de Nederlander. Tot ongetwijfeld grote ergernissen van het team beleeft de Mexicaan teleurstellend weekend na teleurstellend weekend. Met name tijdens de kwalificaties laat Perez het afweten.

Perez reflecteert na Silverstone

Ook afgelopen weekend in Silverstone hoopt Perez snel te vergeten. Ondanks de vele inhaalacties van de race was het vooral een poging tot reparatie. De slechte startpositie heeft namelijk alles te maken met de kwalificaties. Al weken gaat het niet lekker en weet hij Q3 niet te halen, terwijl er in de trainingen geen indicaties zijn dat een kwalificatie dreigt te mislukken.

Kortom, wat gaat er nu mis? Sergio Perez denkt het te weten. Deze week duikt de Red Bull-coureur weer de simulator in. Wat de oorzaak precies is laat Perez tegenover de media op Silverstone niet weten. Hopelijk is het geen bluf, want de Mexicaan weet donders goed dat hij beter moet presteren.

Zo dramatisch als de performance van Nyck de Vries is het niet, maar Perez moet wel aan de bak om de immer kritische Helmut Marko tevreden te houden. Formule 1 is topsport en je stoeltje ben je zo kwijt. Er zijn nog twee races te gaan voor de zomerstop. Perez moet hier goede resultaten gaan neerzetten. Is het niet voor het team, is het wel voor zijn eigen gevoel.

Aan de wereldtitel hoeft de Mexicaan in elk geval niet meer te denken. De afstand op Max Verstappen is inmiddels immens groot. Alleen als Max er elke week een enorm potje van zou maken en Perez alles zou winnen is de kans op een wereldtitel nog mogelijk. De coureur begrijpt ook wel dat dit niet realistisch is en is dan hier dan ook totaal niet mee bezig.

Beter presteren en goede resultaten boeken voor Red Bull Racing is wat er moet gebeuren. Zie eerst maar weer in Q3 te komen Checo, kijken we daarna weer verder. Vamos. (via Motorsport)