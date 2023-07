Stand na GP Engeland 2023 en 6 dingen die ons opvielen

Check hier de stand na de GP Engeland 2023 en wat ons opviel aan de race.

De GP van Engeland was weer ouderwets genieten, gisteren. Silverstone is toch wel zo’n baan waar altijd wel actie te zien is en gisteren was dat niet anders.

Vooraan gebeurde er niet veel, Max Verstappen bleek weer eens een keer ongenaakbaar, ondanks een foutje bij de start. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurde het afgelopen weekend.

Traditiegetrouw hebben we voor jou alle rangen, standen en overzichten die er toen doen, maar we beginnen met de zeven dingen die ons opvielen aan de race:

McLaren geen eendagsvlieg

Wat. Een. Kwalificatie. Vorige week was Lando Norris ineens een stuk sneller, maar nu kreeg ook Oscar Piastri de nieuwe aero-update. En man, wat pakte dat goed uit! Beide coureurs stonden ineens vooraan, vlak achter Verstappen. Het verschil met de Racing Bull was ook nog eens erg klein. Of McLaren Racing elke race vooraan rijdt, moet de tijd uitwijzen, maar ze lijken sowieso voorin het middenveld te zitten in plaats van achteraan.

Sergio Pérez verzaakt wéér in kwalificatie

Er zijn altijd omstandigheden waardoor dingen niet lukken. Maar Sergio Pérez zei nu zelf na afloop van de kwalificatie dat hij moeite heeft met de auto in dit soort omstandigheden. Goed dat hij het inziet en toegeeft, maar om voor de vijfde keer wéér niet Q3 te halen kan gewoon niet als je in de snelste auto van het veld zit. Het zet wel de prestaties van Max Verstappen in een ander daglicht.

Williams maakt sprongetje

Nog niet zo lang geleden was Williams Grand Prix het verreweg het traagste team van het veld. De afgelopen twee jaren waren eveneens zwaar. Dit jaar hebben we al vaker een goede prestatie gezien van het team uit Grove, maar ze beginnen zich telkens vaker in het middenveld te manifesteren op een indrukwekkende wijze. Met name Alexander Albon doet toffe dingen. Die laatste 10 ronden van de Britse Thai waren ongekend.

Aston Martin verliest wat terrein

Het team van Lawrence Stroll had een geweldige start dit seizoen. De eerste races zat Alonso er telkens goed bij en waren ze de leiders van het middenveld. Maar het lijkt erop dat ze bij Aston Martin Racing niet weten door te pakken zoals Ferrari, Mercedes GP en McLaren wel hebben kunnen doen.

Wat is die AlphaTauri een zeepkist!

Nee, we gaan niet weer vitten op Nyck de Vries. Maar wel op het team. Want wat een ongelooflijke perenkist is die AlphaTauri AT04. Ook de strategie kiezen ze bijna altijd verkeerd en daarbij hebben ze ook nog voldoende pech. Maar het allerergste is dat de AlphaTauri altijd traag is. Sommige teams hebben bepaalde circuits waar ze goed uit de voeten komen. AlphaTauri is gewoon overal erg slecht

Ferrari

Het is volgens sommigen het team waar je wil schitteren. Maar eigenlijk is het al sinds 2008 een deprimerende bende daar in Maranello. Werkelijk alles gaat fout. Zo liggen de coureurs in de clinch met elkaar. En wat te denken van de strategie, die was ook slecht gekozen. En het meest bijzondere: zó slecht is die auto van de Scuderia Ferrari niet. Een goede teambaas, goede strategie en coureurs die de neuzen dezelfde kant op hebben staan kunnen een groot verschil maken.

Extreem slijtvaste Pirelli’s

Silverstone staat erom bekend dat het een circuit is dat ‘de banden opvreet’. Ondanks dat de heren coureurs op de hardst mogelijke compounds reden, was de voorspelling dat de slijtage enorm was. Maar wat bleek, in de race hielden de banden het heel erg goed. Dit zorgde ervoor dat niet iedereen de juiste keuzes maakte qua bandencompounds. Simpelweg omdat wisselen niet nodig was.

Rijderskampioenschap

Oscar Piastri is de grootste stijger qua punten, Lando Norris doet ook goede zaken (uiteraard). Het gaat wel spannend worden achter de Red Bull-coureurs, want Alonso (zijn team) is het momentum kwijt, terwijl McLaren ‘het’ gevonden heeft. Nyck de Vries is nu de slechtste coureur van het veld, na de puike (doch eveneens puntloze) race van Logan Sargeant.

De stand na de GP Engeland 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 255 2 Pérez Red Bull 156 3 Alonso Aston Martin 137 4 Hamilton Mercedes 121 5 Sainz Ferrari 83 6 Russell Mercedes 82 7 Leclerc Ferrari 74 8 Stroll Aston Martin 44 9 Norris McLaren 42 10 Ocon Alpine 31 11 Piastri McLaren 17 12 Gasly Alpine 16 13 Albon Williams 11 14 Hülkenberg Haas 9 15 Bottas Alfa Romeo 5 16 Guanyu Alfa Romeo 4 17 Tsunoda AlphaTauri 2 18 Magnussen Haas 2 19 Sargeant Williams 0 20 De Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

McLaren maakt de grootste sprong voorwaarts. Dat is wel duidelijk. Het is nog een heel eind achter Ferrari, Aston Martin en Mercedes. Maar gezien de snelheid die ze hadden zou het ons niet verbazen dat ze het gat dichtrijden dit seizoen. Dat wordt nog een heel erg spannende race om P2.

De stand na de GP Engeland 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 410 2 Mercedes 203 3 Aston Martin Mercedes 181 4 Ferrari 157 5 McLaren 59 6 Alpine 47 7 Haas Ferrari 11 8 Williams 11 9 Alfa Romeo 9 10 AlphaTauri 2

Kwalificatieduel

George Russell en Lewis Hamilton houden elkaar in evenwicht, alhoewel Lewis in de race vaak ietsje beter presteert (hij staat meer dan 39 punten voor). Albon is nog altijd de baas over Sargeant. Ook tussen Leclerc en Sainz blijft het spannend.

De stand na de GP Engeland 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 8 Pérez 2 Alonso 7 Stroll 3 Russell 5 Hamilton 5 Leclerc 6 Sainz jr. 4 Norris 9 Piastri 1 Ocon 6 Gasly 4 Hülkenberg 8 Magnussen 2 Guanyu 3 Bottas 7 Tsunoda 8 de Vries 2 Albon 10 Sargeant 0

Snelste raceronde

Tuurlijk, deze gaat ook naar Max Verstappen. Ook dit laatste puntje wilde hij heel erg graag hebben.

De onderlinge stand na de GP Engeland 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 5 Pérez Red Bull 2 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Mercedes 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

Dat kan er maar eentje zijn natuurlijk. Met een enorme voorsprong op de rest wint Lando Norris de Driver of the Day Award. Terecht, want hij zette een geweldige prestatie neer. Oh ja, en vooral om dat het een hele sympathieke underdog is. Dat scoort beter bij het stemmende publiek dan de gene die vooraan rijdt. Lewis Hamilton was ook zelden Driver of the Day.

De onderlinge stand na de GP Engeland 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Lando Norris McLaren 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Ja, Verstappen wond de race ook daadwerkelijk. Het grote probleem is Pérez, die werd geen tweede. @Wouter pakt de meeste punten, want hij had in elk geval Norris op het podium gegokt.

De stand na de GP Engeland 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, ALO) 62 Wouter (VER, PER, NOR) 56 Michael (VER, PER, LEC) 50

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerstvolgende meters van de GP Hongarije 2023 worden verreden op 20 juli om 13:30.