Zo weinig modellen worden er nog op diesel verkocht in Nederland

Het blijkt dat er niet veel modellen op diesel worden aangeboden in Nederland, en als je het per motor bekijkt nog minder.

Vandaag als onderwerp voor het lijstje, hebben we iets wat de enige echte @Wouter zich afvroeg. Namelijk: welke dikke modellen op diesel worden er nog verkocht in Nederland? Dat zoeken we uit! Maar tijdens het uitzoekwerk wat betreft diesels in Nederland viel er iets heel anders op.

Diesel in Nederland

Diesel in Nederland is namelijk een uitstervend ras, op nieuwe verkoop gericht dan. Er zijn merken die met veel bombarie aankondigden dat ze ermee stoppen, maar andere merken trekken gewoon stilletjes de stekker eruit wanneer een nieuwe generatie van een model arriveert. Want diesel heeft zijn liefhebbers en daar gaan we het niet mee oneens zijn, maar over het algemeen is men er een beetje klaar mee. HELE DIKKE diesels zoals waar Wouter om vroeg, die waren er mondjesmaat nog wel (hallo Audi SQ7). Maar zelfs daar lijkt het heden ten dage tegen te vallen.

Hoe veel modellen zijn er nog op diesel in Nederland?

We zetten dus even per merk op een rijtje welke modellen in Nederland nog op diesel verkocht worden. We kunnen alvast verklappen: het betreft vier merken. Dat toont wel aan hoe het ermee gesteld is, want wij hadden bijvoorbeeld bij Volkswagen of Audi nog wel ergens een TDI verwacht. Dat is niet meer zo, eigenlijk elk merk dat we konden vinden heeft diesels volledig in de ban gedaan. Dit had er natuurlijk ook mee te maken dat toen er nog sprake was van een volledige ban op brandstofmotoren, diesel als eerste op de schopstoel kwam. Afijn, de lijst:

BMW

18d: 1, X1, 2 (AT, GC) X2, 3

20d: 1, X1, 2 (Coupé, AT, GC) X2, 3, 4, 5

30d: 3, 4, X5, X6

40d: 3, 5, X5, X6, 7, X7

4 aandrijflijnen;

Totaal aantal modellen op diesel: 14.

Als je graag dieselt, kun je bij BMW nog wel terecht. Er worden meer BMW’s op diesel aangeboden in Nederland dan alle andere merken bij elkaar. BMW is namelijk het enige merk waar een kleine dieselmotor (B47) nog wordt aangeboden als 18d en 20d. Deze kun je nog krijgen in alles van 1- tot en met 5 Serie en krijg je 150 of 163 pk. Daarnaast is er nog een zes-in-lijn diesel (B57) die er nog nét is voor de 3- en 4 Serie, maar vooral de middenmoter is in alles vanaf de 5 Serie als 30d en 40d, met 286 en 340 pk. En als je het hebt over dikke diesels zoals Wouter: als 340 pk sterke M340d en eigenlijk ook wel als 303 pk sterke 540d heb je dan nog een lekkere dikke beuker. In een X5, X6, X7 of 7 Serie is het een wat gematigdere keuze vergeleken met de andere opties op benzine of als plug-in, want de vermogens liggen ergens tussen de 299 en 352 pk.

Land Rover

D165: Discovery Sport, Range Rover Evoque

D200: Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Defender

D250: Range Rover Sport, Defender

D300: Range Rover Velar, Range Rover

D350: Range Rover Sport, Discovery, Defender 130

5 aandrijflijnen;

Totaal aantal modellen op diesel: 7

Bij BMW gaat het dus om daadwerkelijk de meeste modellen op diesel in Nederland, maar Land Rover is het enige merk dat al hun modellen nog op diesel aanbiedt. Bij een Range Rover (Sport), Defender en Discovery verwacht je dat wel, maar er is zelfs nog een kleine viercilinder diesel voor de Evoque, Velar en Discovery Sport. En als we toch bezig zijn: de Land Rover Discovery is enkel nog beschikbaar met de D350 zescilinder diesel. In dit soort enorme auto’s verwacht je op zich nog een dieselmotor, maar Land Rover adverteert toch wat actiever met hun PHEV’s. Sterker nog: je moet wel duidelijk hebben dat de meeste diesels mild hybride zijn.

Mercedes

300 de: E

350d: S

350 de: GLE

450d: E, GLE, S, GLS, G

4 aandrijflijnen;

Totaal aantal modellen op diesel: 5

Voor HELE DIKKE modellen op diesel in Nederland moet je bij Mercedes zijn. Op één aandrijflijn na is alles wat je nog kan krijgen een zescilinder diesel. De allerdikste is de 450d die je kan krijgen in de E-Klasse en GLE, S-Klasse en GLS en natuurlijk de G-Klasse. Deze 3.0 liter grote zescilinder heeft 367 pk en 750 Nm, wat ook afdoende bleek voor de politie. Die hebben de 450d-motor in hun E-Klasses die als SIV gaan dienen. De iets gematigde 2.9 liter versie van ditzelfde blok met 286 pk en 600 Nm ligt enkel nog in de S-Klasse. De enige viercilinder diesel vind je in combinatie met elektro in de E 300 de en GLE 350 de. Dat betekent 313 pk in die eerste en 333 pk in de grootste GLE. Wat we toch even vermeld willen hebben: bij Mercedes kan je de beschikbare brandstofvormen sorteren op benzine, PHEV en EV: voor de diesels moet je dus echt zelf in de modelseries gaan zoeken. Dat soort dingen helpen ook niet mee in het pushen van diesel, wat natuurlijk de bedoeling is.

Toyota

2.8 D-4D: Land Cruiser

1 aandrijflijn; 2.4 D-4D, 2.8 D-4D;

Totaal aantal modellen op diesel: 1

Het valt wellicht op dat we bij het zoeken van modellen op diesel in Nederland ons niet richten op bedrijfswagens, want daar zit de vork weer heel anders in de steel. Eigenlijk moeten we dan dus Toyota ook buitenspel zetten wat het totaal aantal merken dat diesels aanbiedt op drie laat uitkomen. Maar we willen toch, zie het maar als bonus, de Land Cruiser even benoemd hebben. Die kan je namelijk op geel kenteken zetten voor een waanzinnig hoog bedrag, maar als je hem als Van neemt (wat iedereen doet) scheelt het je weer een enorme som BPM. Dan krijg je de enige dieselmotor die Toyota nog aanbiedt, een viercilinder die je als 2.4 ook nog in de Hilux kan krijgen. In de Land Cruiser is ‘ie 2.8 liter groot en 204 pk en 500 Nm sterk. We geven hem je toch even mee, want je ziet de Land Cruiser nog steeds veel als trekauto voor zware karren van werklui. Voor die mensen is de D-4D wel een goede keuze.