Audi RS6 C7 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Meer performance dan je ooit nodig hebt en dan goede looks en ruimte. De Audi RS6 C7 is een gewild object, of dat terecht is, zoeken we uit in dit occasion aankoopadvies.

Het was een mooi sinterklaas cadeau in 2012. Tijdens pakjesavond trok Audi het virtuele doek van de nieuwe Audi RS6. Even slikken was het dat die beestachtige V10 verdween (aankoopadvies van de Audi RS6 C6 met V10 vind je hier), maar met een V8 is het ook niet echt afzien.

Iedere RS6 heeft één ding gemeen: er is een surplus aan power. Een bult aan pk’s en koppel die je bovendien dagelijks goed kan inzetten, want een RS6 heeft altijd een automaat en altijd vierwielaandrijving. Als je ergens echt snel heen moet en ook wilt aankomen: dan kies je de Audi RS6.

Voor de RS6 C7 ontwikkelde Audi een nieuwe 4.0 liter grote twin turbo V8. Het vermogen topte af op 560 pk (tussen 5700-6600 tpm) en het koppel bedraagt maar liefst 700 Nm tussen 1750-5500 tpm. Dit maakte de Audi RS6 waanzinnig snel: de sprint naar de 100 duurt 3,9 seconde. De topsnelheid was standaard begrensd op 250 km/h, of werd opgerekt naar 280 km/u met het Dynamic pakket of zelfs 305 km/u voor het Dynamic Plus pakket. Op een rustige zaterdagochtend zette ik in de destijds hagelnieuwe Audi RS6 C7 315 km/u op de klok. Genieten, maar het betekende ook dat we binnen een uur na vertrek de tank weer vol konden gooien.

In 2015 kwam een facelift met onder meer Matrix LED koplampen, animaties in de achterlichten en een aangepaste voorbumper. Binnenin kwam er meer alcantara, een geupgrade MMI infotainmentsysteem met 4G ondersteuning en dubbel glas. Dat laatste schijnt een serieus verschil te maken qua windgeruis.

Met de Audi RS6 C7 Performance kwam een leuk toetje: 605 pk en 750 Nm uit dezelfde 4.0 TFSI. De sprint naar de 100 zakte naar 3,7s en 200 staat in 12,1s op de klok.

Anders dan bij de RS6 C6 is er alleen een Avant geweest, maar je kon ook voor de technisch vrijwel identieke Audi RS7 kiezen.

Aandachtspunten

Natuurlijk wil je graag een tweedehands Audi RS6 C7 kopen, maar we hebben wel een aantal tips voor je. Helemaal zonder problemen is de Audi RS6 C7 niet, dus lees je vooral in de details van dit occasion aankoopadvies.

De Audi RS6 is een niet al te lichte, heel potente auto. Onderdelen prijzen, banden- en remmenslijtage: het kan allemaal nogal oplopen. Zorg dus dat je (ook) nog een aardig potje opzij hebt gezet voor onderhoud. En voor de brandstof, want de biturbo V8 lust best een slokje.

Aandrijflijn

Aan de achterkant van het blok zit een koelwaterslang en die kan bij harde acceleratie tegen een metalen clip schuren. Lekkage is dan (bijna) onvermijdelijk. De clip kan wat verder van de slang worden geschoven en dan is het probleem opgelost, de ruimte moet zo’n 20 mm bedragen.

De 4.0T V8 heeft cilinderuitschakeling, dat scheelt in het brandstofverbruik. Echter daarvoor is wel nokkenasverstelling actief en dat kan op hoge kilometerstanden leiden tot slijtage aan de nokkenassen. Je kunt het door een specialist laten uit programmeren.

In de toevoer naar de turbo’s zitten een oliezeef. Tot 05-2017 (productiedatum!) is de oliezeef te fijnmazig en kan er te weinig olie naar de turbo gaan. Turbo’s draaien bijzonder hoge toerentallen en dus is smering olie essentieel! Bij slechte smering kunnen de turbo’s kapot lopen.

De carterventilatie/ olie afscheider/PCV gemonteerd tot eind 2016 kan defect raken. Gevolgen zijn prestatieverlies en/of bijgeluiden.

Carrosserie en interieur

Bij snelle topmodellen is het extra oppassen voor oude structurele schade, in het bijzonder bij importauto’s met een verdacht laag bpm-bedrag.

Het ‘slot’ van het tankklepje begeeft het bijna bij iedere Audi één keer.

Diefstal: de Audi RS6 is niet alleen gewild bij “eerlijk” volk. Zorg dus voor een goed alarm en andere beveiligingsmaatregelen.

Onderstel

Standaard had de Audi RS6 C7 luchtvering, maar er kon ook worden gekozen voor het sportonderstel met adaptieve demping (Dynamic Ride Control). Het weggedrag is iets beter met dit onderstel.

De schokdempers van een RS6 met Dynamic Ride Control zijn niet helemaal probleemvrij. Let op lekkages en (ook) op bonkende bijgeluiden. Omdat dit een mechanisch issue is, verschijnt er géén melding op het dashboard. Doorrijden met defecte DRC schokdempers kan leiden tot nog meer schade, dus weer er alert op! Vervangen door een goed aftermarket onderstel kan wellicht een goede keuze zijn.

Controleer bij exemplaren met luchtvering of die niet kraakt bij het inveren, zoals bij het rijden over drempels. Het wordt veroorzaakt door de rubbers van de draagarmen.

Let op de gemonteerde banden. Onder een snelle auto hoort rubber van een A-merk. Als dat niet zo is, kan je je afvragen waar er nog meer bespaard is op onderhoud. De banden van een Audi RS6 gaan pakweg 15.000 tot 25.000 km mee.

Veel RS6-en staan op de optionele 21”wielen, wat er natuurlijk fantastisch uit ziet. De standaard 20” gesmede velgen zijn zo’n 10 kg lichter. De 21” wielen zijn (door de gemonteerde lageprofiel banden) iets kwetsbaarder: ze kunnen krom raken als je hard door een gat rijdt.

Keramische remmen waren een optie en gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

De stalen remmen zijn gevoeliger voor krom trekken. Meestal is de oorzaak dat een bestuurder na een verhittende remactie zijn voet op de rem houdt. En met een automaat doe je dat (bijna) altijd.

Elektronica

De elektrische bediende handrem weigert soms te lossen.

Het navigatiescherm klapt soms niet soepel op, daar zijn verbeterde onderdelen voor.

Motoren

RS6 4.0 TFSI 560 pk/ 700 Nm

RS6 Performance 605 pk/ 750 Nm

Aanbod Audi RS6 op Marktplaats

Op moment van schrijven van dit occasion aankoopadvies staan er meer dan 100 exemplaren van de Audi RS6 op Marktplaats. Van het aanbod is circa driekwart een Audi RS6 van het type C7. De prijzen van de tweedehands Audi RS6 C7 beginnen bij 45.000 euro en lopen op tot net boven de ton. Voor het totale aanbod van de Audi RS6 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.