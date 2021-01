Eindelijk: 'Lotus onthult deze zomer nieuwe sportwagen' - Autoblog.nl

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar er lijkt nu toch een compleet nieuwe lichtgewicht Lotus aan te komen.

We zijn blij dat Lotus nog bestaat, aangezien dat allesbehalve vanzelfsprekend is. Toch is de line-up van Lotus tamelijk gedateerd te noemen. De Evora is het meest recente model en die dateert uit 2009. De Britten houden ons al jarenlang zoet met facelifts en nieuwe varianten van bestaande modellen.

De oplettende lezer denkt misschien: en de Evija dan? Klopt, Lotus heeft inderdaad een volledig nieuwe sportwagen gelanceerd in de vorm van de Evija. Dat is alleen geen échte Lotus. Niet alleen omdat het een elektrische auto is, maar vooral omdat de auto 1.680 kg weegt. Daar staat weliswaar 2.000 pk tegenover, maar we menen ons te herinneren dat Colin Chapman er een andere filosofie op nahield.

Het wachten is daarom op een nieuwe lichtgewicht sportwagen van Lotus. Dat is tegenwoordig geen pleonasme meer. We hebben goed nieuws: die komt op korte termijn. Dat meldt niemand minder dan Phil Popham, de grote baas van Lotus. We gaan er daarbij even vanuit dat Popham geen Dany Bahar 2.0 is.

In tegenstelling tot de Evija heeft de nieuwkomer gewoon nog een ouderwetse verbrandingsmotor. Popham geeft aan dat het model volgend jaar in productie gaat in Hethel. Over de onthulling laat hij nog niets los, maar Automotive News heeft vernomen dat we die deze zomer kunnen verwachten.

De nieuwe Lotus moet de verkopen weer een boost geven. Het is niet duidelijk in hoeverre dit model de bestaande line-up vervangt. Popham heeft het over prijzen van €60.000 tot €120.000. Het zou daarom goed kunnen dat de nieuwe Lotus zowel de Elise als de Exige vervangt, die beide inmiddels hoogbejaard zijn.

Het nieuwe model zou zomaar de laatste Lotus met een verbrandingsmotor kunnen zijn. Met de Evija heeft Lotus al de stap naar elektrisch gemaakt en ook met Alpine gaan ze aan een elektrische sportwagen werken. Als de nieuwkomer net zo lang mee gaat als de Elise kunnen we nog wel even vooruit, dat scheelt dan weer.

Bron: Automotive News Europe

Headerfoto: Lotus Elise Concept uit 2010