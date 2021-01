BREEK: Red Bull en Honda worden het eens over motorenovername - Autoblog.nl

De kogel is door de kerk bij Red Bull en Honda.

In oktober maakt Honda als een donderslag bij heldere hemel bekend dat ze het voor gezien hielden in de Formule 1. Daarmee brachten ze Red Bull in een onaangename positie. Het leek erop die het energiedrankjesteam opeens aangewezen was op motoren van rivalen Renault, Ferrari en Mercedes. Eigenlijk stuk voor stuk geen reële opties. Maar ja, zonder motor aan de start verschijnen is ook geen optie.

Al snel bleek echter dat er nog een andere mogelijkheid was: dat Red Bull de motor van Honda over zou nemen en zelf verder zou ontwikkelen. In eerste instantie was het niet meer dan een gerucht, maar dat verhaal werd steeds aannemelijker.

Inmiddels is het zover: Red Bull en Honda zijn het eens geworden over de overname. Dit tekent Auto, Motor Und Sport op uit de mond van Helmut Marko. De Oostenrijker geeft aan dat alles in kannen en kruiken is. Dat wil zeggen: tussen Honda en Red Bull.

De FIA is er echter ook nog. De hoge heren moeten nog beslissen over de bevriezing van de motoren. Of de overname definitief gemaakt kan worden hangt daar nog vanaf. Helmut Marko geeft aan dat er volgende week duidelijkheid komt. Spannende tijden dus voor Red Bull, Max Verstappen en natuurlijk iedereen die de F1 op de voet volgt.

Bron: Auto, Motor und Sport