Audi RS6 Limousine is HEET en loopt 360 km/u

We krijgen het heel erg warm van deze Audi RS6 limousine

Gisteren onthulde BMW de M5 Touring. Althans, ze onthulden een paar schimmige foto’s en de belofte om een M5 Touring te gaan bouwen. Geweldig nieuw natuurlijk. De M5 Touring is nooit een topper geweest qua verkoop.

De E34 was erg zeldzaam en ondanks dat de E61 het ietsje beter deed, zette het nog altijd geen zoden aan de dijk. Dit is mede de schuld van Audi. Want dat merk was juist altijd een kei in het bouwen (en verkopen) van bruikbare wintersportbeukers.

Audi RS6 Limousine

Tegenwoordig heeft een BMW M5 Touring altijd vierwielaandrijving, net als alle concurrenten overigens. Andersom is het nog maar de vraag of Audi gaat proberen de sedan-markt te veroveren. Je kan de RS6 namelijk krijgen als stationwagon (Avant) en als je dat niet wenst, krijg je een RS7 Sportback.

Maar je kan natuurlijk ook zelf aan de slag en dat is precies wat hier gebeurd is. Het betreft een Audi RS6 limousine. Toevallig kwamen deze auto al eens eerder live tegen, op de Essen Motor Show afgelopen jaar. Er is nu een mooie fotoshoot mee gedaan door Auditography en we willen jullie de beelden niet onthouden. Want het eindresultaat is erg fraai.

Prestaties

De auto begon zijn leven als A6 3.0 TFSI, maar die motor werd vervangen door een 4.0 biturbo V8. En als je dan toch bezig bent, kun je net zo goed de motor even ‘optimaliseren’. Zo zijn er nieuwe onderdelen, zoals een Wagner intercooler upgrade, nieuwe luchtinlaat, grotere turbo’s en een AdoXPerformance sportuitlaat met 200 cels-racekats.

Het blok pompt er nu 854 pk en 1.123 Nm aan koppel uit. Daarmee kun in 2,5 seconden naar de 100 km/u sprinten. Van 100 naar 200 km/u duurt slechts 4,87 seconden. De topsnelheid van dit monster is 360 km/u.

Verdere wijzigingen zijn een KW V4-schroefset gemonteerd die je op allerlei manieren kunt verstellen (hoogte, ingaande demping, uitgaande demping) en tot slot is er een setje BBS CH-R II-velgen gemonteerd.

Foto en videocredits: Auditography.