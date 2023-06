Singer komt met nieuw monster op basis van de Porsche 964

Zo mogen we de nieuwste creatie van Singer wel noemen toch? Een monster?

Je hebt restomodders en je hebt Singer. Dat bedrijf heeft de kunst van een ouwe auto nieuw leven inblazen toch wel naar een hoger niveau gebracht. Allemaal gebaseerd op de Porsche 911 van het type 964, maar allemaal even mooi en speciaal.

Dat is met de nieuwste creatie niet anders. Of Singer zichzelf heeft overtroffen is een kwestie van smaak, maar dat het een waar monster is geworden staat als een spreekwoordelijke paal boven water.

Singer komt met nieuw monster

Lijken de eerdere Singers meer op de oude 911’jes, deze is gebaseerd op de 934/5 endurance racers van eind jaren 70, En dat kan zelfs Stevie wonder nog bevestigen, want hij lijkt er inderdaad op als twee druppels water.

Singer kan de auto naar wens van de klant afstellen voor circuitgebruik, of meer voor het gebruik op de openbare weg. Maar waarschijnlijk kan alles daar tussenin ook, als je maar genoeg betaalt.

De oranje auto van de foto’s is -zoals je wellicht al dacht- voor op het circuit. Vandaar de dikke achtervleugel, zodat je lekker veel downforce hebt en met hoge snelheid door de bochten kunt knallen.

De andere is dus voor op de straat, vandaar dat hij ook een ducktail heeft. Want op straat mag je toch maar 100 en heb je dus niet zo’n grote vleugel nodig.

Motorisch is het ook feest, ze hebben de ‘flat six’ opgeboord tot 3,8 liter en er twee turbo’s opgeschroefd. Verder zitten er elektrische wastegates op, ‘air to water intercooling’ en een elektrische fan.

700 pk bij 9000 toeren. Lekker!

Daarmee haalt Singer 700 pk uit de motor en in combinatie met het lage gewicht zorgt dat voor opuike prestaties. Hoe hard het gaat vermeldt Singer niet, maar ze zeggen wel dat het maximale vermogen wordt gehaald bij 9000 toeren per minuut. Nice! 3.8L,

Als laatste, de prijs. Als je moet vragen wat hij kost, kun je hem niet betalen. En dat is voor de meesten van ons waarschijnlijk het geval, want ga maar uit van een kaartje met 6 nullen erop. en een 1 ervoor, minimaal. Zonder belastingen. Maar goed, dan blijft hij lekker exclusief, dit monster!

En meer foto’s vind je op de Instagram van Singer. Kwijl!