Video – VW ID Buzz verbruik bij 100 en 130 km/u

De Volkswagen ID Buzz duurtester werd aan een verbruikstest onderworpen.

De geliefde VW Buzz uit de Autoblog Garage is zeker niet de zuinigste elektrische auto van de Volkswagen ID-reeks. Dat heeft onder andere te maken met het ontwerp. Het busje is nu eenmaal minder gestroomlijnd in vergelijking met bijvoorbeeld de ID3.

Maar hoe zit het dan met het verbruik? De Volkswagen ID Buzz duurtester is een 1ST Max met de 77 kWh accu. Het opgegeven WLTP-rijbereik is 410 kilometer. Snelladen kan met een max van 170 kW.

Dat zijn de cijfers op papier. Hoe zit dat in de praktijk? We onderworpen de Volkswagen ID Buzz duurtester aan een verbruikstest. Hoe presteert de elektrische auto met een snelheid van 100 km/u en bij een snelheid van 130 km/u in de echte wereld? Check de Autoblog video om daar achter te komen.