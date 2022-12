Audi RS6 Sedan is kneiterdik en bloedsnel

Deze Audi RS6 Sedan is fabrieksnieuw en wel/niet fabrieksorigineel.

Op de Essen motor Show 2022 konden we enkele trends ontwaren. Uiteraard krijgen jullie daar binnenkort een overzicht van. Maar eentje kunnen we verklappen: de Audi RS6 Avant is een hit. Waar de vorige generaties voornamelijk interessant waren voor petrolheads die een auto zochten die alles kon doen, is de nieuwe een Instagram-hit.

Het is zo’n cultauto die langzaam is uitgegroeid tot mainstream en nu enorm in trek is. Ook bij mensen die voorheen niets met Audi‘s, Stationwagons of vierwiel-aandrijvers hadden, is de RS6 een hit. De keuze om voor een zeer opvallend ontwerp te kiezen, heeft zijn vruchten afgeworpen.

Audi RS6 sedan

Gelukkig zagen we op Essen, naast de vele, vele RS6 Avants een Limousine! Heel even dachten @loek en ondergetekende aan een RS7 (een RS6 heeft een RS7 snuit met A7 koplampen), maar die daklijn achter is anders. Kortom, we gingen eventjes kijken. Toevallig stond ernaast een boomlange eigenaar. De beste man had niet één, maar twee RS6 limousines, die gebroederlijk naast elkaar stonden.

Nu zijn dit soort projecten niet nieuw, maar is de uitwerking het belangrijkst. In dit geval zijn er kosten nog moeite gespaard bij deze Audi RS6 sedan. De belangrijkste voorwaarde was dat bij de conversie alle onderdelen origineel moesten zijn. Nu is er eigenlijk maar één manier om dit te doen. Een RS6 ombouwen tot stationwagon is eigenlijk niet te doen. Dus moet je een A6 sedan ombouwen naar RS6.

Beetje gekieteld

Dat is ook in dit geval gebeurd. De eigenaar kocht een Audi A6 Limousine 3.0T (55 TFSI) met frontschade. De complete aandrijflijn is eruit gehaald, de auto is gerepareerd en opgebouwd met originele RS6-onderdelen. De grootste uitdagingen waren de schermen achter en de deuren. Die zijn namelijk behoorlijk afwijkend bij de RS6.

Zoals je kunt zien is de Audi RS6 sedan niet helemaal standaard meer, naast de wrap. De auto staat op een schroefset en 22 inch BBS CH-R II velgen, die volgens de eigenaar lichter zijn de originele zware patta’s van Audi zelf.

De motor is nu voorzien van grotere intercoolers, grotere turbo’s en nog wat modificaties. Het vermogen ligt nu no op zo’n 800 pk, maar alles staat nog conservatief afgesteld. Binnenkort levert het blok 1.000 pk, volgens de eigenaar. Altijd leuk, auto’s modden als met een vrijwel onbeperkt budget!

