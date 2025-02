Er komt tóch een nieuwe RS6 met V8!

Gelukkig: het lijkt erop dat Audi toch niet gaat downsizen met de RS6.

Het leek erop dat er überhaupt geen RS6 meer zou komen met verbrandingsmotor, om de doodeenvoudige reden dat Audi de naam gaat veranderen naar RS7. We kregen eerder deze week echter te horen dat dit niet meer doorgaat. De opvolger van de RS6 gaat gewoon RS6 heten.

Met een naamsverandering konden we nog wel leven, maar de nieuwe RS6 zou ook geen V8 meer krijgen. Bij monde van een Audi-woordvoerder kregen we te horen dat het een V6 hybride wordt. Dat zou toch een beetje jammer zijn.

Toch hoeven we de V8 nog niet op onze buik te schrijven, want we horen nu hoopvolle geluiden. Het gerenommeerde Evo Magazine meldt dat de nieuwe RS6 tóch gewoon een V8 krijgt. Wel zal het een hybride worden, net als de nieuwe M5 dus.

Volgens Evo gaat het om de Ultra Performance V8 Hybrid van V8, wat op zich logisch is. Dat is de aandrijflijn die ook in de Bentley Continental, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid en Lamborghini Urus SE te vinden is. In die auto’s levert de aandrijflijn 780 tot 800 pk en 950 tot 1.000 Nm aan koppel.

Aan de prestaties zal het dus niet liggen. De genoemde cijfers zijn weer een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de 600 pk die de huidige RS6 levert. We vrezen wel voor het gewicht… De RS6 weegt nu al twee ton, kun je nagaan wat er gebeurt als het een hybride wordt.

Het is nu even afwachten tot Audi officieel hun plannen met de RS6 bekend maakt. Misschien krijgen we al iets meer te horen bij de onthulling van de normale A6. Die staat gepland voor 4 maart. Overigens is er ook nog steeds een RS6 e-tron op komst, dus we hebben straks niet één, maar twee RS6-en.