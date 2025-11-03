Deze MTM doet de Audi RS6 GT verbleken

De RS6 is bruter dan ooit.

Audi onthulde vorig jaar de RS6 GT als de ultieme topversie van de RS6. Met de livery ziet deze auto er heel gaaf uit, maar als je hem gewoon in zwart of grijs bestelt zie je dat er eigenlijk helemaal niet zoveel uiterlijke verschillen zijn. En die 30 pk extra is ook niet heel spannend. MTM heeft nu een RS6 gebouwd die pas écht dik is.

De Duitse tuner heeft de RS6 voorzien van een mokerdikke bodykit, die niet zou misstaan op een DTM-auto. Deze is compleet opgetrokken uit carbon. De auto is verder opgesierd met een lel van een splitter, een enorme diffuser en een roofscoop die doorloopt over het hele dak.

Toch is het allemaal wel een samenhangend geheel, wat van veel Mansory-creaties niet gezegd kan worden. MTM is zich niet te buiten gegaan met talloze flapjes en spoilers die het design verstoren. Natuurlijk, deze auto is over the top, maar wel op de juiste manier.

Niet alleen de looks zijn over the top, het vermogen is dat ook. Dat was natuurlijk ook te verwachten van MTM. De tuner heeft het vermogen opgeschroefd naar 1.100 pk. Dat is bijna het dubbele van de 600 pk die de RS6 standaard heeft. Aan koppel heb je ook geen gebrek, met 1.250 Nm.

MTM is ook losgegaan in het interieur. Daar hebben we helaas weinig foto’s van, maar het originele meubilair is vervangen door vier kuipstoelen. Samen met de carbon carrosserie moet dit de RS6 een stukje minder zwaarlijvig maken. Volgens MTM weegt de auto nu “ruim onder de twee ton”.

Als je een exemplaar wil bestellen moet je snel zijn, want MTM bouwt maar 25 exemplaren van de Pangaea GT, zoals ze deze auto noemen. Dat belooft weinig goeds voor het prijskaartje…