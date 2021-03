Audi RS6 MTM hotlap: maakt 1.000 pk een circuitwapen? - Autoblog.nl

De Audi RS6 die werd aangepakt door MTM heeft met 1.000 pk in ieder geval genoeg kracht, maar kan de auto ook overtuigen in een hotlap?

Men heeft het wel eens over de ‘pk-wedloop’ van de snelle sedans en stationwagons. Dit is het fenomeen van de Duitse drie om van hun snelle sedans en stationwagons een wedstrijdje verplassen te maken als het gaat om pk-aantallen. Wanneer Mercedes de E63 weer een groot aantal pk meer geeft, moet BMW het voorbeeld volgen. Audi troeft vervolgens beide af en dat pikken Mercedes en BMW weer niet.

Pk-oorlog

Momenteel brengt ons dat bij de Mercedes-AMG E63 S (612 pk) en GT63 S (639 pk), die op niveau zitten van BMW met de M5/M8 Grand Coupé Competition (625 pk) en M5 CS (635 pk). Audi sukkelt er een klein beetje achteraan met 600 pk in de RS6 en RS7. Maar goed, “sukkelt er achteraan” is dan eigenlijk al een ietwat banale term, want 600 pk was vroeger ‘extreem veel’ in een Porsche Carrera GT. Bovendien is de kans aanwezig dat Audi binnenkort ook met een Performance-versie uitkomt waarvoor 640-650 pk niet uit te sluiten is. Het is wat.

MTM

Mocht je nou geen zin hebben om te wachten, dan moet je bij Motoren Technik Mayer, beter bekend als MTM, terecht. Die kun je kennen van pk-pakketjes van elke generatie RS6, of bijvoorbeeld de bizar krachtige MTM Talladega op basis van de S8. Voor de RS6 maken ze de getallen wel heel bizar: de nieuwste RS6 heeft in zijn topvorm 1.001 pk. Even veel als de Bugatti Veyron in 2006, die daar des tijds een achtliter W16 met vier turbo’s voor nodig had. MTM doet het met precies de helft.

Circuit?

De pk-oorlog moet toch ergens stranden. Laatst gaf ondergetekende het zelf al aan bij het onthullen van de Mercedes-AMG GT 73 die aanstaande is: het gaat nu wel erg ver. De auto’s zetten ondertussen soms wel meer dan twee ton op de weegschaal. Dan nog wil het wel lekker van zijn plek komen, maar ‘bochtenallergie’ vat het rijgedrag het best samen. Op een circuit moet je er niks van verwachten. Toch?

Audi RS6 MTM hotlap

Het Duitse Sport Auto vond het uit. Zij testen de snelste auto’s in een hotlap op de Hockenheimring. Zo wisten we bijvoorbeeld al vrij snel hoe ontiegelijk rap de Mercedes-AMG GT Black Series is. Zij voelden de Audi RS6 door MTM aan de tand op de Hockenheimring. Deze zette een tijd neer van 1.53,4.

RS6 MTM vs. de rest

Een abstract getal, dus we zetten voor je op een rij waar de Audi RS6 door MTM terecht komt. Om mee te beginnen: 10 seconden achter de AMG GT Black Series die 1.43,3 reed. De RS6 met 1.001 pk komt redelijk ver achter auto’s te liggen als de Porsche 911 Turbo S (zowel 991.2 als 992) en zoals je kunt verwachten komt de RS6 meer dan vijf seconden tekort om auto’s als de McLaren 765LT en 720S, Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 911 GT3 en GT2 RS achter zich te laten. De vergelijking met de McLaren Senna loopt al helemaal spaak: met zijn 1.40,8 is de RS6 13 seconden langzamer.

Niet snelste vierdeurs

We horen je zeggen: maar kunnen al deze bovenstaande auto’s vier personen en een bult bagage meenemen? Nee, natuurlijk niet. Maar de Audi RS6 moet nog één auto voor zich laten die je als MTM zijnde eigenlijk wel had willen inhalen. Dat is de Mercedes-AMG GT63 S die met 1.52,8 toch nog 0,6 seconden sneller is. Geen gigantisch verschil, maar wél als je je indenkt dat de GT63 S het met 639 pk doet. De RS6 heeft 362 pk meer. Dat is toch wel een gigantisch verschil. Om toch nog een beetje je ego te kunnen strelen als MTM Audi RS6 eigenaar: het is wél de snelste stationwagon en auto’s als de Porsche 718 GT4, Porsche Taycan, BMW M5 Competition, Shelby GT500 en Audi R8 Spyder laat je wél achter je.

Overzicht tijden