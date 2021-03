Te koop: een zéér goedkope elektrische auto - Autoblog.nl

Als je écht heel weinig wil betalen voor een elektrische auto, dan is dit je kans. Of het een goede deal is, dat is een tweede.

Elektrische auto’s zijn het perfecte voorbeeld van hoe snel technologie zich ontwikkelt. In de afgelopen tien jaar heeft de elektrische aandrijflijn namelijk eindelijk zichzelf ontwikkeld tot een serieus alternatief. Momenteel zijn de meest potente elektrische auto’s op de markt ook echt potent. Dat was precies tien jaar geleden wel anders.

TH!NK

Toch waren er dappere dorpjes die toch een poging waagden. Een voorbeeld is het Noorse THINK, vaak gestileerd als TH!NK. Het is makkelijk om hun creatie, de THINK City af te branden: ze probeerden het in ieder geval wel. Maar de pijnpunten van elektrische auto’s des tijds werden erg duidelijk.

Om mee te beginnen: de City was een auto ter grootte van een A-segmenter, die even veel gewicht op de schaal zette als een Mazda 6 van toen ter tijd. Het gebruiken van elektrische motoren voor lekkere krachtaantallen was toen geen sprake van, waardoor de auto net geen 50 pk leverde. Het accupakket was voor zijn tijd niet eens bizar slecht: het pakket mat 24 kWh. Een actieradius van 160 km op NEDC-basis was het resultaat. NEDC staat niet bekend als de meest accurate, dus in het echt is de helft een goede prestatie.

Duur(t te lang)

De tweede grootste nadelen zijn de nadelen die de auto nekten. Ten eerste: het laden van de accu’s. Dat kon absoluut niet met driefaseladen en dus kon je wel eens meer dan tien uur(!) met je THINK City aan de lader staan. Dat is natuurlijk absoluut niet praktisch. Het allergrootste nadeel is de prijs. Omdat de techniek veelal nog in de kinderschoenen stond, moest de vis duur betaald worden. In Nederland bijna 40.000 euro. Is het interieur dan bekleed met walvispenisleer? Nee. Al het geld gaat naar de aandrijflijn.

Goedkoper

Het zijn té veel concessies die je maakt op een onpraktische auto. Als het nou een stuk goedkoper was, zou een THINK City als autootje voor erbij niet eens een slecht idee zijn. Via Marktplaats kan je nu in de herkansing. Er wordt een THINK City aangeboden voor een veel schappelijker bedrag en dan kun je de concessies misschien iets sneller maken.

Occasion

Dit zwarte exemplaar komt uit 2014. Sindsdien is er slechts 8.000 km mee gereden door maar één eigenaar. Veel dichter bij een nieuw exemplaar kom je niet. Het enige luxueuze op de auto is airco. Het gaat niet hard, het laadt niet snel en het komt niet ver, maar het kost dan ook slechts 3.995 euro. Kopen kan op de advertentie van de THINK City.