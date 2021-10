Mansory RS7 zoekt de grenzen op

Een Audi A7 is een prima zakenbak. De RS7 is daar dan weer de dikste variant op. En dan is er de Mansory RS7.

Sommige tradities moet je niet willen slopen. Met dat in het achterhoofd is Mansory begonnen aan de Audi RS7 Sportback. De traditie van Mansory is vaak om auto’s zo smakeloos te maken dat ze in het Midden-Oosten, Rusland of China spontaan de portemonnee trekken. Hoe wanstaltiger voor onze bescheiden smaak, hoe mooier ze het daar vinden. Je zou bijna vergeten dat Mansory gelokaliseerd is in het civiele Duitsland.

Met de nieuwe Mansory RS7 zoekt de Duitse tuner duidelijk de grenzen op. Of zijn ze daaroverheen gegaan? Ventileer je mening vooral in de comments. Het uiterlijk is, op de vier gekke stortkokers van achteren na, niet eens zo heel gek. Nee, Mansory is vooral losgegaan in het interieur. Bij het openen van de deuren klinkt het liedje “Hey kom naar smurfenland” uit de speakers.

Wat dat betreft is de Wheelsandmore RS7 van vanmorgen een stuk netter. Heeft nog meer vermogen ook. Want de Mansory RS7 levert 770 pk en 1.000 Nm koppel uit de 4.0-liter twinturbo V8. Nog steeds is dat niet behelpen natuurlijk. Volgens de tuner zit je in drie tellen op de honderd. Maar doe ons een lol. Bestel wat anders dan dat blauwe interieur, want daar maak je niemand blij mee.