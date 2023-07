Audi RS7 Sportback is nu ook een Subaru Legacy

Nee, wacht, de naam Legacy wordt door ABT gebruikt, maar deze speciale Audi RS7 heeft weinig te maken met die Japanse sedan.

Autofabrikanten vliegen elkaar nog wel eens in de haren wat betreft autonamen. Sommige namen kun je echter moeilijk ‘claimen’. Subaru kan moeilijk zeggen dat niemand het woord ‘legacy’ (nalatenschap) mag gebruiken in een naam omdat zij toevallig hun middenklasse sedan zo noemen. Toch associeer je vrij snel de naam Legacy met Subaru, tenminste, mijn wenkbrauwen fronsten een beetje toen er een ‘Audi RS7 Legacy’ in de mailbox verscheen. Alsof Audi en Subaru de handen ineen hadden geslagen.

Audi RS7 Sportback ABT Legacy Edition

Wie een beetje heeft opgelet recent weet precies wat er aan de hand is: ABT heeft het doek getrokken van de Audi RS7 Sportback Legacy Edition. Eigenlijk kan je het heel simpel houden: dat is de Audi RS6 Avant ABT Legacy Edition maar dan als RS7 Sportback. De auto’s zijn immers onderhuids identiek en qua koetswerk zijn er ook veel overeenkomsten, dus het recept toepassen op de RS7 is kinderspel.

Nalatenschap

Even terugkomend op die Legacy, het nalatenschap dus, dat doelt op twee dingen. Bij het onthullen van de RS6 Legacy Edition ging het om twee decennia Audi RS6 Avant. Toen ter tijd kon je de RS6 ook nog als sedan krijgen, vanaf 2013 stopte Audi daarmee. Als je de RS6 als ‘sedan’ wilde moest je overstappen naar de RS7 en dat is een liftback. Rekenen we ook goed.

Toevallig is dat ook precies tien jaar geleden. Dus naast het twintigjarige jubileum van de RS6 viert ABT nu ook het tienjarige jubileum van de RS7 met eenzelfde upgradepakket. Waarom ABT dat viert? De Duitse tuner deed altijd al pakketjes om je Audi’s wat sneller te maken, naast natuurlijk de vele speciale uitvoeringen die ABT uitbracht op basis van bijna alle Audi’s.

Upgrades

Om die upgrades voor de Audi RS7 Legacy Edition nog even beknopt door te nemen: veel carbon onderdelen, waaronder een splitter- en skirtset rondom en een zwarte luchthapper voorop. Speciale nieuwe velgen zijn uniek voor zowel de RS6 als RS7 Legacy Edition en om die velgen heen zitten Goodyear Eagle F1-banden. Dankzij een ABT-schroefset wil de auto ietsje lekkerder de bocht om volgens ABT, maar de echte toename in prestaties vindt je op een rechte lijn. Dankzij een pk-toename naar 760 stuks en in totaal 980 Nm heb je dan iets meer onder je rechtervoet.

Gelimiteerd

Net als de vele andere speciale edities van ABT moet je er snel bij zijn om de Audi RS7 Sportback Legacy Edition te bemachtigen. Er komen namelijk maar 200 stuks van. En dat gaat ook niet goedkoop worden: de totaalprijs is zo’n 230.000 euro, kaal, in Duitsland. De totale prijs van alle upgrades is een ton en aangezien de RS7 hier -toen ‘ie leverbaar was- meer dan 200.000 euro kostte, weet je wat je te wachten staat. Maar goed, dat hebben kennelijk genoeg mensen ervoor over want menig YouTuber dan wel nouveau riche-zakenpersoon wist in Nederland een ABT te bemachtigen.