Audi RS7 van Nederlandse YouTuber getransformeerd

Auto’s naar eigen smaak maken, dat vinden ook Nederlandse YouTubers leuk om te doen. Met vandaag de Audi RS7 van Royalistiq.

Royalistiq. Dat klinkt als een rapper waar ze op de streets bang voor moeten zijn. Niets is minder waar. Het is simpelweg de naam van het YouTube-kanaal van de 22-jarige Roy Beszelsen. Zijn carrière op het internet verloopt zo goed dat de videomaker er een leuke auto van kan rijden.

Zo succesvol als een Enzo Knol met ruim meer dan 2 miljoen abonnees en een Lamborghini Urus is deze YouTuber niet. Maar met meer dan 800.000 abonnees en een Audi RS7 valt er ook weinig te klagen voor Royalistiq. De YouTuber besloot zijn RS7 bij Absolute Motors langs te brengen om de auto te kietelen en personaliseren.

De auto is gestoken in een satin black wrap met rode details. Daarnaast zijn de remklauwen rood gespoten, de ramen rondom getint en heeft Absolute Motors de auto gechipt. De 4.0 TFSI is normaal gesproken goed voor 560 pk en 700 Nm koppel. Nu levert de Audi RS7 van Royalistiq een gezonde 690 pk en 925 Nm koppel. Volgens Absolute Motors sprint de Audi in 3,1 seconden naar 100 km/u. Daarnaast werd er een uitlaatsysteem van Milltek geïnstalleerd voor wat extra kabaal.

Royalistiq zal met een glimlach op zijn gezicht in de Audi RS7 te vinden zijn. De Nederlandse YouTuber is groot geworden met het dagelijks maken van gamevideo’s. Onder andere GTA V en Fortnite zijn games die een belangrijke rol spelen op het kanaal van Roy. Het kanaal bestaat sinds 2014.