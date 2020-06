Mount Panorama gemaakt met 150.000 LEGO blokjes

Hier zijn serieuze uren ingestoken. Het circuit Mount Panorama is nagemaakt met LEGO.

Met LEGO kun je alles maken. Wat je nodig hebt is een dosis talent, doorzettingsvermogen en een team. Hoe groter het project, hoe indrukwekkender het resultaat. Honda heeft in samenwerking met Ryan ‘The Brickman’ McNaught het Australische circuit Mount Panorama in LEGO nagebouwd. Een enorme klus, maar laat dat maar aan McNaught over. Hij is namelijk een LEGO Professional en ja dat is een ding!

Mount Hondarama, zoals ze de LEGO-creatie noemen, bestaat uit 150.000 LEGO blokjes. Het circuit weegt maar liefst 210 kg. De baan is 3,3 meter lang en is 1,8 meter breed. Er waren acht bouwers nodig om het project te realiseren. In totaal is er meer dan 650 uur gestoken in het maken van deze LEGO Mount Panorama.

Het is niet de eerste keer dat Honda en McNaught samenwerken. In het verleden is al eens een 1:1 LEGO Honda Civic Type R gemaakt. Dat was een nog groter project dan Mount Panorama in LEGO namaken.

Op de baan zijn natuurlijk raceauto’s geplaatst. Ook zijn er motorfietsen, een Honda dealer, service centrum, een Formula 1-auto en een HondaJet te vinden. Voor Honda heeft deze LEGO Mount Panorama een bijzondere betekenis. Het was de Civic Type R die op Mount Panorama een record wist te zetten met voormalige F1-coureur Jenson Button achter het stuur. De Type R is de snelste voorwielaangedreven auto op het Australische circuit met een tijd van 2:35.207.