Gelimiteerde Porsche 992 Targa 4S kost je minstens 50 ruggen extra

Stickers plakken, geen korting pakken. Porsche neemt het serieus met de gelimiteerde 992 Targa 4S Heritage Edition.

Stickers op een nieuwe auto zijn allang niet meer klusjes van enkel tuners. Tegenwoordig kun je ook bij fabrikanten aankloppen voor wat plakspul op je nieuwe bolide. De Duitse autofabrikant uit Zuffenhausen introduceerde met de 911 Speedster (991) de zogenaamde Heritage Design editie. Dat is zo goed bevallen dat Porsche met nog meer van dat soort edities komt. Maak kennis met deze bijzondere 992 Targa 4S.

De Targa op de foto’s is de 911 Targa 4S Heritage Edition. Deze komt in een gelimiteerde oplage op de markt. Combineer de woorden ‘Porsche’ en ‘gelimiteerd’ en je hebt de aandacht van de klandizie.

Van de Porsche 992 Targa 4S Heritage Edition worden slechts 992 stuks gemaakt. Het model is afkomstig van Porsche Exclusive Manufaktur. Het ontwerp is een verwijzing naar de jaren vijftig en begin jaren zestig. De uitvoering is in de stijl van de emblemen die rijders van een Porsche 356 ontvingen als hun auto de mijlpaal van 100.000 kilometer had bereikt.

Je kunt het model in vier verschillende kleuren bestellen, waaronder Cherry Metallic zoals afgebeeld op de foto’s. In alle gevallen krijg je te maken met gouden details en een witte livery. Verder zijn de 20/21-inch Carrera Exclusive Design velgen onderdeel van het pakket met zwarte remklauwen.

Het interieur is two-tone. Je krijgt een bordeaux rode binnenkant in combinatie met beige of zwart lederen materialen. De structuur van de stoelen en de stiksels moeten een knipoog naar de Porsche 356 voorstellen. Op het dashboard zit een badge met een individueel nummer voor je 992 Targa 4S Heritage Edition.

Het motorblok is niet bepaald heritage. Gewoon een moderne geblazen boxermotor. De Porsche 992 Targa 4S levert 450 pk en doet 0-100 km/u in 3,6 seconden. De topsnelheid ligt op 304 km/u.

Prijs en beschikbaarheid

De 911 Targa 4S Heritage Edition arriveert in september in Nederland. De meerprijs ten opzichte van een gewone Targa 4S is meer dan 50.000 euro. Porsche vraagt namelijk 222.600 euro voor een handgeschakelde 911 Targa 4S Heritage Edition. Met de PDK kost ‘ie 225.900 euro.

911 Targa 4S Heritage Design Edition Chronograph

Naast de gelimiteerde auto heeft Porsche ook een gelimiteerd horloge voor de kopers. Net als de auto, worden er 992 stuks gemaakt van het uurwerk. Het is nog maar de vraag of de Porsche-rijder hier op zit te wachten. Meestal hebben klanten zelf al wat serieus spul om de pols hangen.