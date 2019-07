Officieel: Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake

Meer tekst kon ik niet kwijt in de titel.

In de categorie belachelijk lange autonamen hebben we weer een nieuwe kandidaat gevonden in vorm van de gloednieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake. Na de onthulling van de A 45 en de CLA 45 kon natuurlijk de Shooting Brake niet uitblijven.

Het recept is vergelijkbaar. Onder de kap een 2.0 liter twinscroll turbo die men kan krijgen in een S en in een non S-uitdossing. Dit betekent dat de CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake te bestellen zal zijn met 387 pk / 480 Nm of 421 pk / 500 Nm. De stations snellen in zo’n vier tellen naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 250 km/u. In het geval van het S-model is de top 270 km/u. En dat alles met 505 liter bagageruimte. Beide varianten zijn standaard gekoppeld aan een AMG Speedshift DCT 8G-transmissie.

Mercedes-AMG wil duidelijk een familiestempel drukken op het uiterlijk van de modellen. Als deze CLA AMG SB komt voorrijden dan kun je ook denken met een AMG GT 4 Door te maken te hebben. Het vooraanzicht heeft veel kenmerken van dit model gekregen. De achterkant is in lijn met zijn broertjes. Vier ronde uitlaatsierstukken en een heftige diffuser kenmerken de AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake.

Het interieur is een feest der herkenning, kijkende naar de A 45 en de CLA 45. What you see op de foto’s is zeker niet standaard what you get. Zo is het AMG Performance-stuurwiel in nappaleder standaard op de S-variant, maar niet op het reguliere model.

Al met al is de nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake een auto die snelle papa’s en mama’s blij gaat maken. Wat de AMG moet gaan kosten is nog niet bekend. Misschien willen we dat wel niet weten ook.